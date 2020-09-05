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05 Eylül 2020 Cumartesi 19:26:00 - Güncelleme:05 Eylül 2020 Cumartesi 20:13:00

Bakan Koca 5 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 1673 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 99 bin 497 COVID-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide COVID-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti.

İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM

Bugün toplam 99 bin 497 test yapılırken, bin 673 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 278 bin 228 oldu. Bugün iyileşen 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 250 bin 92’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 91 olduğu açıklandı.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.'' kullandı.

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