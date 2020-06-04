Bakan Koca, 4 Haziran Perşembe günü koronavirüs tablosunu açıkladı

Türkiye'de 24 saatte 988 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 167 bin 410, can kaybı 4 bin 630 oldu. Son 24 saatte 926 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 131 bin 778 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410, vefat sayısı 4 bin 630 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265, iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.

"DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."