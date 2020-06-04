  • BIST
    109537
  • Dolar
    6,7605
  • Euro
    7,6764
  • Altın
    373,5730
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Washington DC'de bu gece sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
ABD'deki 295 Türk vatandaşı Chicago'dan yurda döndü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya h ...
Bakan Koca, 4 Haziran Perşembe günü koronavirüs tablosunu açıkladı
Trump, İran'da tutuklu eski ABD askerinin ülkesine dönmek üzere yola çıktığını duyurdu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 689'a yükseldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları o ...
Kovid-19 salgını dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti
İçişleri Bakanı Soylu, AFAD'da brifing aldı
Türkiye geçen yıl uyarmıştı! Trump terör örgütü ilan etmeye karar verdi
İngiltere'de can kaybı 39 bin 904'e yükseldi
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum öldü
TFF Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerinin yarın Riva'da toplanacağını açıkladı
Hindistan'da hamile filin 'vahşice' öldürülmesine tepki
ABD'den flaş Libya açıklaması
Almanya'da akaryakıt istasyonlarına 'elektrikli şarj' zorunluluğu
Pakistan'da düşen uçakla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!
Andorra'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Libya Başbakanı Serrac: Bu hepimizin zaferidir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bini geçti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'de erken seçim olmayacak
Trablus'un tamamını Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, Terhune vilayetini kuşatıyor
İyot alımı tiroid hastalıklarını azaltıyor
Ceren Damar'ın katilinin tehditleri tutanaklara geçti
04 Haziran 2020 Perşembe 20:21:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 20:38:00

Bakan Koca, 4 Haziran Perşembe günü koronavirüs tablosunu açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

4 Haziran koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Test sayımız, tarama amaçlılar dâhil, 54.000'in üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye'de 24 saatte 988 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 167 bin 410, can kaybı 4 bin 630 oldu. Son 24 saatte 926 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 131 bin 778 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410, vefat sayısı 4 bin 630 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265, iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.

"DAHA İYİ TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER