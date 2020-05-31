Bakan Koca 31 Mayıs Türkiye koronovirüs tablosunu açıkladı
Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.
Türkiye'de son 24 saatte 839 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 25 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 942, can kaybı 4 bin 540 oldu.
Son 24 saatte 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0Wu75s4IjM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020
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