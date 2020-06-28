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28 Haziran 2020 Pazar 21:41:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 21:52:00

Bakan Koca 28 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. Yaz aylarına dikkat çeken Bakan Koca 'Rehavete kapılmayalım' diyerek uyarıda da bulunmayı ihmal etmedi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı. Bu kapsamda bin 356 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, toplam vaka sayısı 197 bin 239, toplam vefat sayısı 5 bin 97, toplam yoğun bakım hasta sayısı 996, toplam entübe hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı 170 bin 595 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı." ifadelerini kullandı.

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