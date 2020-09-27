Bakan Koca 27 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1.583 ağır hastamız var' dedi.
Bakan Koca: "Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim."
Sağlık Bakanı Koca: "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor."
Türkiye’de son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.
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