Bakan Koca 27 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca: "Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız bir gerçek. Birlikte tedbirlere uyarak virüsü yenelim."

Sağlık Bakanı Koca: "Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor."

Türkiye’de son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.