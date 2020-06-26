Bakan Koca 26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 26 Haziran tablosunu açıkladı. İşte son bilgiler
Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." ifadelerine yer verdi.
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