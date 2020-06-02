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02 Haziran 2020 Salı 20:05:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 20:24:00

Bakan Koca: Türkiye'de virüsü yenen hasta sayısı 130 bine yaklaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 2 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye koronavirüs tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 325 test yapıldı. Bu kapsamda 786 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, toplam vaka sayısı 165 bin 555, toplam vefat sayısı 4 bin 585, toplam yoğun bakım hasta sayısı 633, toplam entübe hasta sayısı 271, toplam iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden 2 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. " ifadelerini kullandı.

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