Bakan Kirişci'den önemli açıklamalar

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması... Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi önemli açıklamalarda bulundu.

Önemli satır başları

-Tarım bir ülke için milli güvenlik konusu.

-Türkiye olarak mutlaka üretmek zorundayız.

-Eğer üretmezseniz cüretmek zorundayızebinizdeki paranın alım gücü sıfır, elinizdeki teknolojinin kabiliyeti sıfır. Mutlak surette üretmek durumundayız.

-Mutlak suretle arz ve talebi birbirine yaklaştırmalıyız.

-Bizim tarımda daha fazla dijitalleşmeye ihtiyacımız var. Çünkü teknoloji bize bu imkanı sağlıyor.