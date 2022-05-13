Bakan Kirişci'den önemli açıklamalar
Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması... Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi önemli açıklamalarda bulundu.
Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması... Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi önemli açıklamalarda bulundu.
Önemli satır başları
-Tarım bir ülke için milli güvenlik konusu.
-Türkiye olarak mutlaka üretmek zorundayız.
-Eğer üretmezseniz cüretmek zorundayızebinizdeki paranın alım gücü sıfır, elinizdeki teknolojinin kabiliyeti sıfır. Mutlak surette üretmek durumundayız.
-Mutlak suretle arz ve talebi birbirine yaklaştırmalıyız.
-Bizim tarımda daha fazla dijitalleşmeye ihtiyacımız var. Çünkü teknoloji bize bu imkanı sağlıyor.
- "Necip Fazıl bu millete ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle var olabileceğini gösterdi"
- AB: İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük
- Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava
- Saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak
- Şehit ve Gazi yakınlarına Trabzon gezisi düzenlendi
- Komşuya normalleşme şartı: Türkiye'ye karşı toprak iddialarında bulunmamalı