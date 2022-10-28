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28 Ekim 2022 Cuma 19:56:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 19:56:00

Bakan Kirişci'den Çorum'da saldırıya uğrayan denetim ekibine telefon

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlı Vahit Kirişci, Çorum'da denetim esnasında saldırıya uğrayan Çorum İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı ile telefonla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çorum Obruk Baraj Göleti'nde yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 26 Ekim'de Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı. Denetimde, yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan şahıslarca Bakanlık personeli sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı.

Bahse konu olay, su ürünleri kontrol gemisinde gerçekleştiğinden o esnada karada bulunan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olaya müdahale edemedi. Olay sonucu kontrol gemisi batırılmaya çalışılırken içinde bulunan personele yönelik tehdit ve fiziki saldırı gerçekleşti. Olay esnasında Çorum İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Özankaralı yasa dışı avcılık yapan şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Olaya ilişkin adli ve kolluk makamlarınca tahkikat devam ediyor.

Bakan Kirişci de Özankaralı'yı telefonla arayıp, acil şifa dileğinde bulunurken saldırıyı kınadı.

Etiketler : Bakan Kirişci Çorum Su Ürünleri Kanunu
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