Bakan Kirişci: Tamamen sıfırdan bir altyapı çalışması yapacağız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "Derelerimizi rahatlatacak tamamen sıfırdan bir altyapı çalışması yapacağız." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaşanan sel felaketine ilişkin son durumu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Arazözler balçıkla kaplanmış bölgeleri temizlemek konusunda önemli. Bu derelerin 1- genişlik olarak hazır olması 2- üstlerinin kapatılmaması ve asla asla derelerin geçtiği yerlere yerleşim yapılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Bu derelerin üstleri açılırken kendi iş yerlerine bir şey olacak diye telaş yapmasınlar. Bundan sonra yapmak istediğimiz kesinle ve kesinlikle bu derelerin genişlikleri, hem de bu derelerin belirli alt geçitlerin yanından geçiyor olacağı, derelerimizi rahatlatacak tamamen sıfırdan bir altyapı çalışması yapacağız. Yağışların tamamlanması ile birlikte bilhassa buğday, arpa, mercimek gibi baklagillerin olduğu yerlerde hasar tespit çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımız bize belirtmesi üzerine büyükbaş ve küçükbaş hayvan araştırmalarımızda sürdülürecektir. Şanlıurfa'mıza, Adıyaman'ımıza geçmiş olsun diyorum."dedi.
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