"Orman köylümüzün gelir seviyesini artıracağız, ormandan elde edilen gelirlerden pay vereceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana Ticaret Odası'nda, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşmeleri başlayacak olan "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin boyutlarıyla ilgili konuşan Kirişci, depremden etkilenen vatandaşların şehirlerine geri dönmeleri için çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Adana'da 3 binin üzerinde yıkılacak bina olduğunu bildiren Kirişci, "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin planlı üretimle arz güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını ifade etti.

Bakanlık olarak çiftçinin sadece üretime odaklanmasını sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:

"Hiçbir çiftçimizin pazarlama sorunu yaşamaması gerekiyor. Yani üretecek. Neyi üretmesi gerektiğini biz onlarla paylaşacağız ve bunu ürettikten sonra artık pazarlamayla ilgili kaygısı olmayacak. Bu düzenlemeyle aslında muradımız, geldiğimiz günden itibaren sıklıkla da dile getirdiğimiz, Bakanlığımızın mottosu haline gelmiş, 'Sen üret yeter' diyoruz. Üretici sadece üretimle ilgilenecek. Geri kalan kısımlar konusunda bu konu mutlaka karşılanmış ve bir şekilde düzenlenmiş olacak."

"Ekilmeyen bir karış tarım alanı kalmayacak"

Üretimde su konusunun önemine dikkati çeken Kirişci, toprağın, suyun ve diğer kaynakların en etkin ve verimli bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu kaynak optimizasyonu, faaliyetlerimizin verimliliğini artıracak ve çiftimizin refahını yükseltecektir. Ekilmeyen bir karış tarım alanı kalmayacak. Bu teklif, Meclisimizde kabul edilir, onaylanırsa 1 metrekare boş yerimiz kalmayacak. Çünkü burada mülkiyet hakkıyla, kullanım hakkını birbirinden ayıracağız. Mülkiyet hakkı anayasal bir hak ama iki yıl üst üste boş kalan bir tarım alanı varsa biz bunun kiralanmasını gündeme getireceğiz. O çiftçiye kira bedelini ödeyeceğiz."

Kira bedelinin, hiçbir zaman rayiç bedelin altında olmayacağını dile getiren Kirişci, "Bu, varislere ait bir taşınmaz da olabilir tarım arazisi de olabilir. O zaman da davalı da olsalar, bu para bir yerde bloke edilecek. Davaları neticelendiğinde tekrar hesaplarına yatırılmış olacak." ifadesini kullandı.

Desteklemelerde artık Bakanlığın tespitlerini ve kayıtlarını esas alacaklarını belirten Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi artık Bakanlık olarak gördüğümüzü, tespitlerimizi de esas alarak bu desteklemelerden üreticilerimizin neredeyse tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu, üreticilerimiz adına atacağımız bir adım olacak. Yani sadece bitkisel üretim için örneğin ÇKS'yi yani Çiftçi Kayıt Sistemi'ni esas almayacağız. Bakanlığın tüm kayıtlarını dikkate alarak bu desteklemeleri gerçekleştireceğiz. Bu kanun teklifi bir devrimdir. Yani bu depremin sel ve taşkının konuşulduğu yani moralleri iyileştirmek için çabalarımızı sarf ettiğimiz bir dönemde hakikaten tarım adına bu gerçekleştireceğimiz devrimler bizim için çok çok önemlidir."

"SÖZLEŞMELİ ÜRETİM DAHA SAĞLIKLI OLACAK"



Vahit Kirişci, kanun teklifiyle sözleşmeli üretimin daha sağlıklı olacağını vurguladı.

Üretici ile alıcının birbirleri hakkında bilgiye sahip olacağını ifade eden Kirişci, "Yani herkes başlangıçta güzel bir nikaha şahitlik etmiş olacak, imzayı atmış olacak. Ola ki bir ayrılık söz konusu olduğunda, bu vazgeçmenin hali veya bu sözleşmeyi sonlandırma arzuları gündeme geldiğinde, tarafların bunun karşılığı olan sorumluluklarını ve yükümlülüklerini de bilmelerini sağlıyor. Dahası bütün bunları yapsak bile burada tarım sigortası zorunlu hale getirildi. Bu sözleşmenin bir eki olarak, bir gereği olarak bu da bir şekilde sağlanmış olacak." görüşünü paylaştı.

Düzenlemeyle uzman arabulucu ve basit yargılama usulünün de söz konusu sözleşmenin gereği olarak uygulanacağını anlatan Kirişci, "Dolayısıyla işi abartmadan insanları, tarafları yormadan bir işin halli konusunda bu tür çözümler de yer alacak." diye konuştu.

"ORMAN KÖYLÜSÜNE GELİRDEN PAY VERECEĞİZ"



Kirişci, kenevir konusunda, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) önderliğinde, çalışmalar yapılacağını belirtti.

Bakan Kirişci, Orman Kanunu'na ilişkin düzenlemenin getirdiği yeniliklere dair ise şu bilgileri verdi:

"Orman köylümüzün gelir seviyesini artıracağız, ormandan elde edilen gelirlerden pay vereceğiz. Orman köylümüze sigorta olma ve sigortaların bir kısmının Bakanlıktan karşılanmasını sağlayacağız. Orman köylüsü gerek yakacak için odun ihtiyacını ve gerekse de kendi konutunun yapımında kullanacağı kereste ihtiyacını yüzde 70 indirimli olarak alacak. Ormanla ilgili vatandaşın epeyce bir dosyası vardır. Bu dosyaların halli konusunda da inşallah çözüme kavuşturucu burada birtakım yenilikler söz konusu olacak. Ormancılıkla ilgili konularda da dijitalleşmenin yaygınlaşmasını istiyoruz. Elektronik damga bu kerestelerin üzerinde olur. Artık onları elektronik damgalayıp o kereste nereden çıktı, nereye gidiyor, bu da takip edilebilir hale gelmiş olacak."

Kirişci, düzenlemeyle, orman yangını gibi olaylarda hayatını kaybeden personelin şehitlik statüsüne alınacağını da bildirdi.

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketine de değinen Kirişci, yıllık yağış miktarının 3'te 1'inin 3 günde bu bölgeye yağdığına işaret ederek, yaraları sarmak için büyük bir gayret gösterdiklerini aktardı.