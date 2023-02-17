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17 Şubat 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 08:30:00

Bakan Kirişçi konuşurken deprem oldu!

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında açıklama yaptığı sırada deprem oldu. O anlar kameralara yansıdı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Malatya Doğanşehir'de basın açıklaması yaptı.

Kirişci'nin açıklama yaptığı sıralarda artçı bir deprem oldu.

Kirişçi sarsıntının geçmesinin ardından konuşmasına devam etti.

Bakan Kirişci, açıklamasında ise şunları söyledi:

Halihazırda yıkılan ve ağır hasar gören büyükbaş işletme sayısı Doğanşehir'de 601 adet. Malatya genelinde bin 462 olduğunu ifade ettiğimizde yüzde 40'na neredeyse tekabül eden bir kayıp burada yaşandı.

Telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı Doğanşehir'de 5 bin 600 bin civarında. Bu da Malatya'nın genelinde 7 bin 219 olarak dikkate alındığında yine Doğanşehir'in ne kadar büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğunu rahatlıkla ifade edebilir.

"SULTANSUYU BARAJI'NIN TAHLİYESİNİ ÖNGÖRDÜK"

101 ton ve 14 milyon yavru balık bu deprem nedeniyle zayi olmuştur. Barajlar konusunda incelemeleri sürdürüyoruz. Sultansuyu Barajı'nın kretlerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı oluşturmasa, risk oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük.

Karakaya barajına da su akışını başlattık. 10 ilimizde eter alan 110 barajla ilgili hiçbir problemimizin olmadığını ifade etmek isterim.

Etiketler : Bakan Kirişci deprem Doğanşehir

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