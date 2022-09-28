Bakan Kirişçi: E-devlet ile entegre 'cebimde tarım' uygulamasını hayata geçireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, G20 Zirvesi Tarım Bakanları Toplantısı için Endonezya'da bulunan uluslararası kuruluşların yetkilileri ve mevkidaşlarıyla görüştü ve toplantı kapsamındaki bir oturumda konuşma yaptı.

Kirişci, ilk olarak Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında süt ve süt ürünleri ihracatı konusunda iş birliği imkanları değerlendirildi.

Kirişci, daha sonra AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri Janusz Wojciechowski ve beraberindeki heyetle görüşerek, tarım alanında Türkiye ile AB ilişkilerini ve ortak çalışmaları artırarak devam ettirme mesajı verdi.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu ile de görüşen Kirişci, tarımda inovasyonu ve dijitalleşmeyi, hem üretim kapasitesini artırmak hem de gıda güvenliği açısından önemsediklerini belirtti. Kirişci, bu konuda ileriye dönük yapılabilecek iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.

Kirişci, son olarak Kamboçya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Veng Sakhon ile görüştü. Kirişci, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3'üncü turunu gerçekleştirmek üzere 19-20 Ekim tarihlerinde Kamboçya'yı ziyaret edeceğini aktardı.

- "AKILLI TARIM SİSTEMLERİ TARIM SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ OLUMLU ETKİLEYECEK"

Bakan Kirişçi, G20 üyesi, davetli ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan oluşan toplam 34 temsilci tarafından katılım sağlanan 2022 G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nda, "Kırsal alanlardaki çiftçilerin geçimini iyileştirmek için dijital tarım yoluyla yenilikçi tarımsal girişim" temalı 3. oturumda konuşma yaptı.

Kirişci, tarımda dijitalleşme ve inovasyonun önemine ve artan dünya nüfusu ve iklim değişikliklerinin, tarımda daha profesyonel bir yaklaşım gerektirdiğine işaret etti.

Geleneksel tarım yöntemlerinin artık yeterli olmadığını vurgulayan Kirişci, ülkelerin verimliliği artırmaya ve modern teknikler kullanarak maliyetleri düşürmeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Kirişci, kırsal yoksulluk ve mali ve sosyal teşviklerin yokluğunun, bu dönüşümün önündeki en önemli engellerden biri olmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde yaklaşık 3,4 milyar insan yaşıyor. Çoğu, gelirini küçük aile çiftliklerinden kazanıyor. Kırsal alanlarda yenilikçi teknoloji uygulamaları ile çiftçilere dijital dönüşüm ve bilgi aktarımı, gıda sistemlerinin verimliliğinin ve sürdürülebilirliğinin artırılmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle tarım sektörü için özellikle küçük çiftçiler için cep telefonu, televizyon gibi teknolojik araçlar aracılığıyla gerekli verilere ulaşmak oldukça önemlidir. Ayrıca uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve dijital sensörler gibi akıllı tarım sistemlerinin tarım sektörünün dönüşümüne olumlu etkileri olacaktır."

- TÜRKİYE'NİN DİJİTAL TARIM PROJELERİ

Kirişci, toprak hazırlama, dikim, sulama ve hasatta kaynakların etkin kullanımının dijital tarımın ana bileşenleri olduğuna dikkati çekerek, üretimin her aşamasında giderek önemli hale gelen meteorolojik bilgilerin etkin kullanımı amacıyla uydu görüntülerini analiz etme, ürün doğrulama, veri derleme ve işleme için gerekli altyapıya sahip olduklarını söyledi.

Ayrıca iklim değişikliği, toprak analizi, teknolojik eğitim, ürün ve girdi fiyatları takibi için yeni bir dijitalleşme döneminin anahtarı olan erken uyarı sistemlerini kullandıklarını vurgulayan Kirişci, bu alanda yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tarım sektöründeki ihtiyaçlarımız doğrultusunda Bakanlığımız hızla dönüşen teknolojik ve dijital süreçten yararlanmaya çalışmaktadır. Bu nedenle küçük çiftçileri küresel değer zincirine entegre etmek için Dijital Tarım Pazarı projesini başlattık. Proje, tedarik zincirini kısaltmak için özel olarak web tabanlı bir dijital platform içeriyor. Kapsamlı bir Ulusal E-Tarım Stratejisi de hazırladık. Bu strateji, dijitalleşmenin mevcut durumunu analiz etmeyi ve işletmelerin araştırma altyapısını desteklemeyi amaçlıyor. Bu gelişmelere paralel olarak E-Tarım portalında 140'a yakın tarımsal kamu hizmeti bilgisayar ve cep telefonları üzerinden hiçbir yere gitmeden gerçekleştirilebiliyor."

- "CEBİMDE TARIM" UYGULAMASI DEVREYE ALINACAK

Kirişci, çiftçi kayıt sistemini e-devlet ile entegre etmeyi ve dijitalleşme kapsamında "Cebimde Tarım" mobil uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

Ayrıca Dünya Bankası ile yeni bir projeye başladıklarını belirten Kirişci, "Türkiye Akıllı İklim ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" ile tarımda iklim dostu yaklaşımları destekleyeceklerini söyledi.

Projenin, tarım-gıda sektörünün daha iklim dostu bir yöne geçişini destekleyeceğini dile getiren Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca sera gazlarının ölçülmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirerek iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz. Ayrıca kırsal nüfusun çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 2021-2023 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisini açıkladık. Bu platform dünyanın belli başlı ekonomilerini temsil ettiği için G20 ülkelerinin alacağı kararların küresel düzeyde fark yaratacağına inanıyorum. Tarımda sürdürülebilir bir gelecek, dijital tarımla mümkün."