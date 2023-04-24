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24 Nisan 2023 Pazartesi 19:43:00 - Güncelleme:24 Nisan 2023 Pazartesi 19:43:00

Bakan Kirişci: Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır

Kaynak: AA

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Bakan Kirişci, "Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır. Her türlü engel bu manada kaldırılmalıdır. O zaman göreceksiniz 'Türkiye Yüzyılı' adını alsa bile bu, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya tüm coğrafyaların yüzyılı olacak" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, 14 Mayıs'ta "Türkiye Yüzyılı"nda çok önemli bir seçimin yaşanacağını söyledi.

Türkiye'nin badirelere rağmen bir yüzyılı geride bıraktığını ifade eden Kirişci, "Yeni yüzyıla başlarken daha dinamik, daha heyecanlı, daha motive olmuş bir Türkiye mi olacak, yoksa bu kazanımların önemli bir kısmını tekrar kaybedildiği bir sürece mi dönülecek? Buna seçim sandığında millet olarak karar vereceğiz." diye konuştu.

Kirişci, vatandaşların elde ettiği her türlü kazanımın geliştirilmesini, artırılmasını arzu ettiklerini dile getirerek, ülkede her gün yeni bir umudun kapısını aralayan pek çok gelişmeye şahitlik ettiklerini aktardı.

"Tarım sektörü olarak üretiyoruz. Ürettiğimizi vatandaşlarımız da gelen turistlerimiz de tüketiyor." diyen Kirişci, 30 milyar dolarlık tarım ürünü ve gıda ihracatı yapıldığını ifade etti.

Vahit Kirişci, memleketin özgürleştiği, demokratikleştiği, refah seviyesinin yükseldiği bir dönemde siyasi tercihlerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu önemli bir seçim. 21 yıldır kesintisiz iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AK Parti'nin mutlaka görevine devam etmesi ve bu koltukların sayıca artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bir tek cumhurbaşkanı yardımcısına bile tahammül edemezlerken şu an ulufe dağıtır gibi cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtılıyor. İşte bunların amelleri ile niyetleri arasındaki çelişkiler tam da budur. Buna benzer pek çok yönleri vardır, vatandaşlarımız biliyor. Muhalefete bu milleti asla teslim etmeyiz. Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır. Her türlü engel bu manada kaldırılmalıdır. O zaman göreceksiniz 'Türkiye Yüzyılı' adını alsa bile bu, Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya tüm coğrafyaların yüzyılı olacak. Özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin ne anlama geldiğini irili ufaklı bütün dünya ülkeleri de bizim sayemizde inşallah öğrenecek."

Etiketler : Vahit Kirişci Türkiye Yüzyılı Afrika
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