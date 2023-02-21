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21 Şubat 2023 Salı 00:17:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 00:17:00

Bakan Kirişci: Baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor

Kaynak: TRT Haber

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hatay merkezli iki depremin ardından DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini, ilk tespitlere göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını açıkladı.

Bakan Kirişci, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki barajlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

DSİ ekiplerinin bölgedeki barajları yerinde incelediğini, ilk tespitlere göre Hatay'daki Yarseli ve Büyük Karaçay barajlarında, baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını duyurdu.

Paylaşımında, "Hatay'ımıza, tüm milletimize bir kez daha geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Barajlar Deprem Doğal Afet Hatay Vahit Kirişci

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