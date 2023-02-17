Bakan Kirişci: Acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Yaraları sarmak, acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Yaklaşık 85 bin bina ağır hasarlı." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaklaşık 85 bin bina ağır hasarlı." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yaraları sarmak, acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum." dedi.
Ayrıntılar birazdan...
- "Acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum"
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