Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu paylaşımı: Gereği yapılıyor
Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla ilgili nefret paylaşımı yapması üzerine, sporcuya Yüzme Federasyonu tarafından ceza verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." dedi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından nefret paylaşımları yapan Derya Büyükuncu'ya Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından verilen ceza kararı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından karara ilişkin paylaşımda bulundu.
Kasapoğlu, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." dedi.
- Bakan Akar koronavirüse yakalandı
- Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı
- Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu paylaşımı
- AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi
- AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz
- Tansu Çiller'in avukatından yeni parti açıklaması