Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu paylaşımı

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından nefret paylaşımları yapan Derya Büyükuncu'ya Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından verilen ceza kararı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderildi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından karara ilişkin paylaşımda bulundu.

Kasapoğlu, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." dedi.