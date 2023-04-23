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23 Nisan 2023 Pazar 21:40:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 21:40:00

Bakan Kasapoğlu İzmir'de GSB tırında çocuklarla bayramlaştı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konak Meydanı'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tırında eğlenen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında meydandaki vatandaşlarla bir araya geldi. Kalabalığın ilgi gösterdiği Bakan Kasapoğlu, alandakilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra burada konumlanan tır içerisinde keyifli vakit geçiren çocukları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, herkesin Ramazan Bayramı'nı tekrar kutladı.

"Bugün aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, iki bayram bir arada. Çocuklarımızla birlikteyiz. İzmir Konak'ta tüm çocuklarımızı buraya yakın olan, gelebilen, gelmek isteyen çocuklarımızı buradaki aktiviteler için buraya davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi tırımız, tırımızın dışı aktivitelerle dolu. Aynı zamanda Bakanlığımızın gençlik merkezlerimizle ilgili, gençlik çalışmalarıyla ilgili, spor çalışmalarıyla ilgili pek çok faaliyetini tanıttığımız, bilgi verdiğimiz, aynı zamanda farklı, keyifli olanakları sunduğumuz bir tır. Bir müddettir İzmir'de biliyorsunuz. İzmir'in farklı mekanlarını dolaşmaya da devam edecek. İki bayramın bir arada olması da çok ayrı bir heyecan getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk ve tek olarak çocuklara armağan ettiği bu bayramın tüm çocuklarımız için tekrar kutlu olmasını diliyorum."

Etiketler : Kasapoğlu AK Parti İzmir
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