Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti
Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Osmaniye'de geçici barınma merkezlerinde kalan depremzedelere ziyarette bulundu.
Bakan Kasapoğlu ile Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, hokey sahasında kurulan çadır kente geldi.
Kent merkezinde 179 çadırda 901 kişinin barındığı çadır kentte depremzedelerle sohbet eden Kasapoğlu ile Bayraktar çifti, çocuklara oyuncak dağıttı.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da çadır kentteki ziyarete katıldı.
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