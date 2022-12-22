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22 Aralık 2022 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 14:18:00

Bakan Kasapoğlu: Gençlik ve Spor Bakanlığına 924 antrenör alımı yapılacak

Kaynak: AA

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Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına 924 antrenör alımı yapılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören Spor Salonu'nda antrenörlerle biraraya geldi.

Gençlerin emanet edildiği antrenörlerin omuzlarındaki sorumluluğun mukaddes ve kıymetli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Türkiye yüzyılında imzası olacak en önemli kitlelerden biri sizlersiniz. Ve inanıyorum ki sizler bu imzayı Türk sporu adına, gençlerimiz adına daha aydınlık yarınlara yürüyecek şekilde en güçlü biçimde atacaksınız." diye konuştu.

Antrenör ailesini 2022'nin son günlerinde daha da büyütme adına yeni bir sözleşmeli antrenör alımının müjdesini veren Kasapoğlu, "KPSS ile 34 branşta 685, millilik kapsamında ise 26 branşta 239 olmak üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapacağız." dedi.

Bakanlığın millete açılan yüzünün antrenörler olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Sizlerin varlığı, sizlerin inancı, gayretli enerjisi hem bizler için, hem bakanlık ailesi için, hem de 85 milyon için çok büyük öneme haiz. Bakanlığımızda 5 binden fazla antrenör var. Bu sayıyı her geçen gün büyütüyoruz, güçlendiriyoruz. Sağlıklı, güçlü dinamik bir toplumun tohumlarını sizlerin gayretlerinizle atıyoruz. Bu çok ama çok kıymetli bir vazife." ifadelerini kullandı.

Spor kültürünün yaygınlaşması, tabana yayılmasının kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Kasapoğlu, gençlere, çocuklara rehberlik eden antrenörlerin bu başarının mimarı olacağını söyledi.

Bakanlık olarak "çocuklar, gençler neredeyse biz oradayız" dediklerini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin sosyal boyutunu gençlerimize, kıymetli çocuklarımıza en yüksek standartlarda götürerek güçlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle Türkiye artık sporda destek veren, ön açan, teşvik eden, insan kaynağına en büyük yatırımı yapan ülkelerden biridir. Bu, gurur tablosudur, bu devrimdir. İşte bu salon, İstanbul Güngören'deki spor kompleksimiz. Havuzumuz var, antrenman salonlarımız var, gençlik merkezlerimiz var, kütüphanelerimiz var. Ve bu tesis gibi binlerce tesis. Ülkemizin en doğusundan en batısına her bir ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde altyapı var. Bu tesis de onlardan biri. Elbette tesis inşa etmek bu işin en başta gerekliliği ama yeterli değil. Bunu insan kaynağıyla desteklemek lazım. Bu süreçte sistemi sizlerle birlikte güçlendirmek, geliştirmek en büyük hedeflerimizden biri."

Nitelikli insan kaynağını artıracaklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Sizler bu başarıda çok ama çok önemli bir misyona sahip olacaksınız. Vakıf üniversiteleri, ortaokul, veli düzeyindeki iş birliklerimizle spor adına, eğitim adına yeni bir başlangıcı gerçekleştirdik. Milli sporcu bursunun ortaokul, lise kısmında özel liselere 4500 kontenjanla verildi. Ben bu kontenjanın dolu dolu kullanılmasını arzu ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : muharrem kasapoğlu gençlik ve spor bakanlığı antrenör
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