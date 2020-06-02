Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu

Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesisleri ile bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda uygulanacak tedbirleri duyurdu.



Bakan Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve TOHM sporcularının özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.