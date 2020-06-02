02 Haziran 2020 Salı 11:58:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 11:58:00
Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, spor tesisleri ile bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda uygulanacak tedbirleri duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesisleri ile bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda uygulanacak tedbirleri duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 18 yaş altı milli sporcuların ve TOHM sporcularının özel izinle düzenli antrenmanlara başlayacaklarını açıkladı.
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- Bakan Kasapoğlu duyurdu... Spor tesislerinde uygulanacak tedbirler belli oldu