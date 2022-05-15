Bakan Karaismailoğlu'ndan muhalefete tepki! "Sizin veliniz kim"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın açtığı Rize-Artvin Havalimanı'nı hakkında yolcu garantisi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca "İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir." ifadelerini kullandı.