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15 Mayıs 2022 Pazar 15:16:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 15:16:00

Bakan Karaismailoğlu'ndan muhalefete tepki! "Sizin veliniz kim"

Kaynak: AA

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Bakan Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı hakkında dezenformasyon yapan hesaplara tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın açtığı Rize-Artvin Havalimanı'nı hakkında yolcu garantisi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, "Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur. Sizleri yalanlarınızla başbaşa bırakıyoruz. Sizin veliniz kim" dedi.

Karaismailoğlu ayrıca "İleri mühendislik teknolojileri kullanılarak Türk mühendis ve çalışanları tarafından inşa edilen dünyadaki sayılı yapılardan biridir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu Rize Artvin Havalimanı Bakan Karaismailoğlu
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