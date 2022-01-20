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20 Ocak 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 14:00:00

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Kaynak: DHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı metro projelerine onay çıkmadığı yönündeki iddiasıyla ilgili, "Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı metro projelerine onay çıkmadığı yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Bakan Karaismailoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatına onay alamadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, "İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli" yanıtını verdi.

'ÖNCE ELİNDEKİ İŞLERİ BİTİRSİN, ŞOV YAPMASIN'

Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun sadece imza beklediği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Karaismailoğlu, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmedi. Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise İBB temsilcilerine bildirildi ancak İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" dedi.

İlave dokümanlarda temel eksikler olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş yapmak istiyorsa enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki" diye konuştu.

Etiketler : Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosu Karaismailoğlu Mahmutbey-Esenyurt hattı KEMAL KILIÇDAROĞLU
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