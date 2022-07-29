Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran açıklama! "Türkiye'nin yolculuğu başlıyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızı yolcuların hizmetine sunuldu. Törende açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin 5G yolculuğu başlıyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sundu.
İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.
İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.