Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücreti açıklaması

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor. Köprünün açılış töreni için son hazırlıklar tamamlandı.

Tarihi açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 24 TV'ye özel açıklamalar yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Açılışa hazırız, tüm incelemelerimizi yaptık. Hepimizin gurur duyacağı bir iş, bu ülkeye ve dünyaya yüzyıllar boyunca hizmet edecek. Bu kadar büyük bir projenin 4 yıl gibi kısa bir sürede bitmesi şaşırtıcı. Mevcut yol 40 kilometre kısalacak, köprüden geçiş sadece 6 dakika" dedi.

ARAÇ GEÇİŞİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Karaismailoğlu, açılış yapıldıktan sonra araçların köprüyü kullanabileceğini belirtti.

GEÇİŞ ÜCRETİ

Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın hoşuna gidecek ücreti yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak" dedi.