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03 Şubat 2023 Cuma 22:35:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 22:35:00

Bakan Karaismailoğlu'ndan altılı masaya 'vizyon belgesi' eleştirisi

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu 6 artı 1 dediğimiz masa güya bir vizyon belgesi açıkladı. Vizyon kapatmak ve hiçbir şey yapmamak üzerine kullanılmış, kendileri de ne olduğunu bilmedikleri bir şey, zaten çoğunu bizim 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Plan'dan kopyalamışlar." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma ve Altyapı Vizyonu Programı"na katıldı.

Konuşmasında Bakanlık olarak Türkiye'nin bütün bölgelerinde yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, hayata geçirilen projelerin maliyetleri ve gelinen noktada sağladığı tasarrufu anlattı.

Türkiye'nin hayata geçirdiği birçok altyapı projesiyle dünyaya örnek olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, gelen çoğu yabancı ülke temsilcisinin bu projeleri kendi ülkelerinde uygulamak için bilgi aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, İstanbul'a yatırım yapmak gerektiğine işaret ederek, yaptıkları doğru yatırımlarla hem İstanbul'un hem Türkiye'nin önünü açtıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu başarılar güçlü bir ulaştırma altyapısı üzerinde yükseliyor. Bütün sektörlerin gelişmesinin olmazsa olmazı ulaştırma ve altyapı yatırımının ve altyapısının çok güçlü olması. Türkiye'de 20 yıl önce hedefleri olan bir iktidar göreve geldi ve iyi bir planlama yapılarak önemli bir aşamaya gelindi." ifadelerini kullandı.

- "YAP-İŞLET-DEVRET OLARAK YAPTIĞIMIZ PROJELERİN TAMAMI HERKESE AÇIK PROJELER"

Yap-işlet-devret modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 24 firmanın dosya aldığı, ihaleye 4 konsorsiyum 17 firmanın katıldığını anımsattı.

Karaismailoğlu, "Bu arada bazı dezenformasyonlara girildiği zaman, maalesef yalan yanlış bir sürü şey söyleniyor. Bizim yap-işlet-devret olarak yaptığımız projelerin tamamı herkese açık projeler. Burada sadece bu projeleri yapacak güçte olan firmalar buraya girebilirler. Projelerimizin hepsi şeffaf, kamuya açık. Bazıları 'ticari sır' diye uyduruyor." bilgisini verdi.

- "İSTANBUL HAVALİMANI İLE BİRLİKTE BİZ ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILIN İHTİYACINI BUGÜNDEN TAMAMLADIK"

Atatürk Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğunu ve alternatif havalimanını yaptıklarını anımsatan Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı ile birlikte biz önümüzdeki 100 yılın ihtiyacını bugünden tamamladık." dedi.

Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu 6 artı 1 dediğimiz masa güya bir vizyon belgesi açıkladı. Vizyon kapatmak ve hiçbir şey yapmamak üzerine kullanılmış, kendileri de ne olduğunu bilmedikleri bir şey, zaten çoğunu bizim 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Plan'dan kopyalamışlar. Atatürk Havalimanı'nı hepiniz biliyorsunuz, nüfusun ve hareketliliğin tam ortasında kalmış, İstanbul'u kilitler bir pozisyona gelmiş bir havalimanı, hizmet veremez hale gelmiş. İstanbul Havalimanı dünyaya örnek bir projedir. Bu kadar kapasitesi büyük bir havalimanı yaptık. Bu kadar işletme performansı yüksek bir havalimanı yaptık. Böyle bir havalimanı varken bu kadar yakın bir mesafede başka bir havalimanı işletmek ancak böyle vizyonsuzların işi. Allah akıl fikir versin bunlara."

İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı'nın da büyüdüğünü anımsatan Karaismailoğlu, iki havalimanının da büyüyerek hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

- "NİSAN AYI İTİBARIYLA KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSUNUN GAYRETTEPE UZANTISINI BİTİRİP HİZMETE VERECEĞİZ"

Karaismailoğlu, "Geçen yıl Marmaray'da 190 milyon yolcu, toplamda da bugüne dek 1 milyar yolcu taşıdık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran metro hattının Kağıthane'ye kadar olan kısmının geçtiğimiz günlerde açıldığını anımsatarak, "Nisan ayı itibarıyla da 3,5 kilometrelik Gayrettepe uzantısını bitirip hizmete vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Konuşmasının ardından MÜSİAD üyeleri ile aile fotoğrafı çektiren ve kendisine hediye takdim edilen Karaismailoğlu, toplantının basına kapalı kısmında üyelerin sorularını yanıtladı.

Etiketler : Bakan Karaismailoğlu vizyon belgesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı MÜSİAD
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