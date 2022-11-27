"Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık"

Bakan Karaismailoğlu: Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

YENİ YUSUFELİ YOLLARI ile

Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık.



��69,2 km uzunluk

��56,7 km tünel

��19 adet köprü ve viyadük pic.twitter.com/uJHapofyf5 — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 27, 2022

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık. 69,2 kilometre uzunluk 56,7 kilometre tünel 19 adet köprü ve viyadük." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, yollara ilişkin tanıtım videosuna da yer verildi.