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27 Kasım 2022 Pazar 14:19:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 14:19:00

Bakan Karaismailoğlu: Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni Yusufeli yollarıyla Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Yeni Yusufeli yolları ile Artvin ve Erzurum'u güvenli ve konforlu yollarla bağladık. 69,2 kilometre uzunluk 56,7 kilometre tünel 19 adet köprü ve viyadük." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, yollara ilişkin tanıtım videosuna da yer verildi.

Etiketler : adil karaismailoğlu yusufeli artvin erzurum
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