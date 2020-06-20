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20 Haziran 2020 Cumartesi 15:18:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 15:18:00

Bakan Karaismailoğlu Siirt'te incelemelerde bulundu

Kaynak: IHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün gerçekleştirdiği Şırnak temaslarının ardından bugün de Siirt'te incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. İl Başkanı Ekrem Olğaç ile görüşen Karaismailoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililerle basına kapalı bir toplantı yaptı. Bakan Karaismailoğlu, il başkanlığının ardından Şirvan ilçe belediyesini ziyaret etti. Daha sonra 700. metresinde oluşan heyelan nedeniyle çalışmaların sürdüğü Siirt-Şirvan yolu şantiyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden Aralık 2019 tarihinde başlayan çalışmaların sene sonuna kadar tamamlanmasının planlandığıbilgisini aldı. Siirt-Pervari yolunun Alkumru Barajı’ndan etkilenen yol kesiminde 2012 yılında yapılmış olan 188 kilometre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki Kilis Köprüsü’nde de inceleme yapan Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

İncelemelerini tamamlayarak Batman’a geçen Bakan Karaismailoğlu, burada temaslarına devam ediyor.

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