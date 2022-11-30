Bakan Karaismailoğlu: Orient Express benzeri trenleri raylarımızda göreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin turizme katkı sağlayacak demir yolu yatırım planları olduğunu belirterek, Doğu Ekspresi'ni sınır ötesine götürmek istediklerini, Orient Express benzeri trenlerin gelecek yıllarda mutlaka raylarda görüleceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni", The Ankara Otel'de gerçekleştirildi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplantı öncesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Gar İstasyonu'nda incelemede bulunduklarını ifade ederek, burayı 2023 başında hizmete alacaklarını söyledi.

Dünyada demir yolu sektörünün 1830'lu yıllarda Sanayi Devrimi ile başladığını hatırlatan Karaismailoğlu, 166 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin bu alanda dünyada ilk sıralarda gelen ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında "Yurdu demir ağlarla örme" vizyonu çerçevesinde büyük çalışmalar gerçekleştirildiğini ancak 1950-2002 döneminde demir yolu yatırımı yapılmadığını hatta mevcut hatların dahi korunmadığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolu sektöründe önemli işler yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bugün, hızlı trenle buluşan 8 şehrimiz var, hedefimiz bunu 52'ye çıkarmak. 2002'de son derece yetersiz ulaşım altyapısı vardı. İlk olarak kara yolu altyapısına önem vererek yüzde 65 kara yolu ağırlıklı bir yatırım döneminden sonra Anadolu'nun her bir tarafında üretim ve hareketlilik arttı. Vatandaşlar kendi memleketinde çalışmaya başladı." dedi.

Karaismailoğlu, hava yolu sektöründe de altyapılarını tamamladıklarına dikkati çekerek, bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerini dile getirdi.

LOJİSTİK MERKEZ SAYISI 13'TEN 26'YA ÇIKACAK



Türkiye genelinde 4 bin 500 kilometrelik demir yolu yatırımlarının devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, Bursa-Ankara ve Ankara-İzmir hatlarında hummalı çalışmalar olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı ise Nisan 2023'te açacakları bilgisini vererek, şu anda mevcut demir yolu ağını 13 bin kilometre seviyesinden 2053'te 28 bin kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Demir yollarının, emisyonların ve üretimdeki lojistik maliyetlerinin düşürülmesi açısından da çok kıymetli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve limanları iltisak hatlarıyla birbirine bağlamaya yönelik yatırımlarının sürdüğünü söyledi.

Karaismailoğlu, lojistik merkez faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekerek, lojistik merkezlerin sayısını 13'ten 26'ya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Demir yollarında taşınan yolcu sayısının 19,5 milyondan 2053 yılında yıllık 270 milyona çıkacağını öngördükleri bilgisini veren Karaismailoğlu, "Geçen yıl demir yoluyla 38 milyon ton yük taşımıştık. Yapacağımız yatırımlar sonucunda demir yollarında yük kapasitesini 448 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ YENİ SEFERLERİNE BAŞLIYOR



Karaismailoğlu, Orta Koridor'un kapasitesinin ve veriminin artırılmasına yönelik komşu ülkelerle önemli görüşmeler yaptıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin de yeni seferlerine başlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki yıllarda Doğu Ekspresi'ni buradan Bakü'ye, Kazakistan'a ve daha ötesine kadar uzatabilecek politikalar geliştirilecektir. Aynı şekilde yıllar önce Paris'ten kalkıp İstanbul'a gelen Orient Express benzeri trenleri önümüzdeki yıllarda mutlaka raylarımızda göreceğiz. Çünkü, ihtiyaç kapasite meselesi bunlar. Biz yatırımlarımızı yaptıkça, altyapımızı bu tür taşımalara uygun hale getirdikçe, demir yolu kültürünü bütün dünyaya yansıtmanın önemli gelişmeleri olacaktır. Hem yük hem yolcu tarafında konforu ve güvenliği artıracak özellikle turizme çok etki sağlayacak yatırım düşüncelerimiz var."

MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENİN TANITIMI İÇİN GERİ SAYIM



Karaismailoğlu, demir yollarında kullanılan araç ve ekipmanların da önemine dikkati çekerek, artık Türkiye'nin bu alanda kendine yeter hale geldiğini ve son dönemde hayata geçirdikleri çeşitli projelerde yerli ve milli üretimlere yer verdiklerini ve vereceklerini bildirdi.

Bunun yanı sıra 160 kilometre hıza sahip milli elektrikli trenin gelecek günlerde tanıtımının yapılacağını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Peşinden 225 kilometre hıza ulaşabilecek trenimizi de yerli ve milli olarak geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Büyüyen, gelişen sektörde demir yolu araç ve ekipmanları çok önemli. Bu yüzden ülkemiz hem bunu üretmek hem de bu ürettirdiği araçları yurt dışına ihraç etmek noktasında önemli aşamaları geride bıraktı."

Karaismailoğlu, yarışmaya katılan fotoğrafçılara da demir yolu kültürünün fotoğraflarını yansıttıkları için teşekkür etti.

YARIŞMAYA 452 FOTOĞRAF SANATÇISI, 1445 ESERİYLE KATILDI



TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da 166 yıllık tarihinde ay yıldız armalı lokomotiflerin, sadece yolcu ve yükleri bir yerden bir yere ulaştırmakla kalmadığını, Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar bereketin, eğitimin, sağlığın yanında medeniyeti ve sanatı da ulaştırdığını söyledi.

Bugün de bu anlayışla hayata geçirdikleri yeni bir fotoğraf yarışmasının finaline ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirten Yalçın, daha önce iki kez gerçekleştirdikleri ve Doğu Ekspresi temalı "Tam O An" yarışmalarının kapsamını genişleterek Türkiye'nin dört bir tarafında çekilmiş fotoğrafları da dahil ederek "Ulaşınca Başlar Fotoğraf Yarışması"nı düzenlediklerini bildirdi.

Yalçın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirdikleri yarışmaya 452 fotoğraf sanatçısının, 1445 eseriyle katıldığı bilgisini verdi.

Doğu Ekspresi'nden İzmir Mavi Treni'ne, yüksek hızlı trenlerden Marmaray'a kadar birçok trende "an"ı yakalayan fotoğrafların, Bakanlık ve Genel Müdürlük temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu üyesi fotoğraf sanatçılarının yer aldığı jüri tarafından değerlendirildiğini belirten Yalçın, verdiği desteklerden dolayı başta Bakan Karaismailoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Karaismailoğlu, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Yarışmada birinci olarak altın madalya ve 10 bin liralık hediye çeki kazanan isim Gülay Kocamış oldu. Gümüş madalya ise 7 bin 500 liralık hediye çeki ile Gamze Bozkaya'ya verildi.

Gülay Kocamış'ın çektiği fotoğraf, çerçeveletilmiş olarak Bakan Karaismailoğlu'na takdim edildi.