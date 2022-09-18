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18 Eylül 2022 Pazar 13:29:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 13:29:00

Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde restorasyonu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarihi köprüyü gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Programlara katılmak için Muğla'ya gelen Karaismailoğlu, Stratonikeia ve Lagina gibi önemli antik kentleri birbirine bağlayan antik yol güzergahındaki eski Roma köprüsünde yürütülen restorasyon çalışmalarını görmek için bölgeye gitti.

Bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Muğla'da vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için pek çok projeyi bitirdiklerini, devam eden projelerin de hızlanması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dünyanın gıptayla baktığı, teknolojinin en son ürünlerini kullanan, yerli mühendislerin çalıştığı ve dünyanın en iyi işlerini, projelerini yapan bir bakanlık olduklarını belirten Karaismailoğlu, ülkede ecdada saygı duyulan tarihi köprüleri de ihya eden bir bakanlık olarak gurur veren işler yaptıklarını kaydetti.

Yıllara meydan okuyup tahribata uğrayan yapıları ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Milas-Söke kara yolunun yanı başında yıllara meydan okuyan 1600 yıllık tarihi Sarıçay Köprüsü'nü restore ederek gelecek nesillere aktarıyoruz. Burası önemli tahribatlara uğramış bir köprüydü ve yaptığımız muhteşem işlerimizden bir tanesi." dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında benzeri çalışmaları yürüttüklerini, tarihi Sarıçay Köprüsü'nün de gelecek ay hizmete açılacağını aktararak, Türkiye genelinde Karayolları kayıtlarında 2 bin 421 tarihi köprü bulunduğunu ve bunlardan 414'ünün restore edildiğini, 65'inin de restorasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

İhalesi 2019'da yapılan 95 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki tarihi köprüde temel seviyesinde yürütülen çalışmalarda Roma, ayak-kemer ve tempan bölgelerinde yürütülen çalışmalarda ise Menteşeoğulları ve Osmanlı dönemleri kalıntılarına rastlandı.

Çalışmalarda, 11 kemere sahip köprü, tamamen yıkılmış 3 kemer ayaklarının altında ahşap kazık izleri bulunarak aslına uygun olarak restore edildi.

Köprüde döşeme, dere yatağı düzenlenmesi ve çevre düzenlemesi dışında tüm işler tamamlandı.

Etiketler : Muğla Menteşeoğulları ve Osmanlı Stratonikeia ve Lagina
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