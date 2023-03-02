Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'ın 25 gün önce meydana gelen depremlerden en çok etkilenen kentler arasında yer aldığını anlattı.

25 gündür çok yoğun bir mücadele verildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Planlı bir şekilde hayatı geri döndürmek, hayatı normal akışına çevirmek için önemli aşamalar geçirdik. Şehrimizde altyapı açısından elektrik, su, doğal gazımızı ilk günlerde temin ettik. Diğer çalışmalar bir taraftan devam ediyor. Şu anda önemli işlerimizin en başında merkezdeki enkazın kaldırılması var. Her gün bin 500'ün üzerinde kamyon sefer yaparak buradaki enkazı şehir dışına çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşları çadırlardan konteyner kent, diğer prefabrikler ve geçici yaşam alanlarına taşımak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Mart ayı itibarıyla da hem konteyner hem diğer prefabrikteki geçici yaşam alanlarımızı önemli bir seviyeye getirip vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak istiyoruz." dedi.

Adıyaman'da ticaretin, kent ekonomisinin hareketlenmesi için çalıştıklarını, geçici dükkan ve prefabriklerin imalatına da başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şehirde hasarsız olan binalarda hem yaşamın devam etmesi hem de dükkanların açılması konusunda da gelişmeler olduğunu, bunları teşvik eden çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sadece Adıyaman'da değil depremin etkilediği 11 kentte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Bakanlıklarımızın bütün kurumlarıyla beraber el birliğiyle topyekun bir mücadele var. Çok hızlı aksiyon alıp, çok hızlı sonuçlar alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Adıyaman'da Sayın Bakan'ımızın (Murat Kurum) öncülüğünde önemli bir toplantı yaptık. Buradaki bütün sivil toplum örgütleri, odalar ve Adıyaman'da söz sahibi herkes burada dinlenerek şehrin gelişmesi ve yeniden inşası konusunda da yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Afetin üzerinden 25 gün geçtikten sonra kalıcı konutların planlamasına ve inşaatına başlayan bir ülke, bir yönetim, bir iktidar olarak hakikaten çok hızlı aksiyon alıyoruz. Hedefimiz, kısa süre içerisinde Adıyaman'ı eski günlerinden daha iyi hale getirmektir. Bugünkü toplantı da bunun önemli bir aşamasıydı. Bundan sonra bu işler daha da hızlı bir şekilde devam edecek. Bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklarımızla vatandaşımızı mutlu etmek, ona bir nefes aldırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."