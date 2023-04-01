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01 Nisan 2023 Cumartesi 11:12:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 11:12:00

Bakan Karaismailoğlu: Konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımız devam ediyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

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Etiketler : adil karaismailoğlu adıyaman açıklama

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