Bakan Karaismailoğlu: Konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımız devam ediyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.
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