"Konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımız devam ediyor"

Bakan Karaismailoğlu: Konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımız devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da İpekli-3 Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent'te açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kentler kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

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