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31 Mart 2023 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 15:45:00

Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde kalan afetzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Kriz Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katılan Karaismailoğlu, burada kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, daha sonra Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kenti ziyaret etti.

Çadır kentte yaşayan depremzedelerle sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Karacasu Konteyner Kent yaşam alanında depremzedelerle bir araya geldi.

Etiketler : adil karaismailoğlu kahramanmaraş çadır konteyner kent

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