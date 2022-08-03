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03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:18:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:19:00

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda bagaj alım 16 dakika, check-in 1 dakika sürüyor

Kaynak: AA

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Karaismailoğlu, "Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika sürüyor. Temmuzda yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi ise sadece 1 dakika." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasını planlayarak hareket ettiklerine, yatırımları bu planlar çerçevesinde yaptıklarına dikkati çekerek, bunun da meyvelerini topladıklarını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nın, Eurocontrol tarafından ortalama uçuş trafiğine göre açıklanan listede 2 hafta üst üste ilk sırada yer alarak zirvedeki yerini koruduğunu bildiren Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Temmuzda İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 11 bin 62, dış hatlarda 30 bin 732 olmak üzere toplam 41 bin 794 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 1 milyon 736 bin, dış hatlarda 4 milyon 982 bin yolcuya hizmet verildi. Geçen ay İstanbul Havalimanı'nı tercih eden yolcuların sayısı 7 milyona yaklaştı."

Karaismailoğlu, salgın sonrasında talebin artması ve yaz dönemi yoğunluğunun artmasıyla Avrupa'da havacılık sektöründe kaos yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak Türkiye'de zamanında alınan önlemlerle böyle bir süreç yaşanmadı. İstanbul Havalimanı'nda günde 200 bin bagaj hareketliliği yaşanıyor. Avrupa havalimanlarında 4 saat süren bagaj alım süresi İstanbul Havalimanı'nda 16 dakika sürüyor. Temmuzda yaklaşık 7 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda check-in süresi ise sadece 1 dakika. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı verdiği hizmetle adından söz ettiriyor."

Kurban Bayramı'nda rekor üstüne rekor kıran Antalya Havalimanı'nın temmuzda yoğunluk bakımından ikinci sırada yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, uçak trafiğinin iç hatlarda 3 bin 948, dış hatlarda 25 bin 723, toplamda ise 29 bin 671, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 602 bin 986, dış hatlarda 4 milyon 578 bin, toplamda ise 5 milyon 181 bin olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aynı dönemde iç hatlarda 8 bin 961, dış hatlarda 9 bin 296 uçak trafiği yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, iç hatlarda 1 milyon 527 bin, dış hatlarda 1 milyon 454 bin olmak üzere toplam 2 milyon 981 bin yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih ettiğini bildirdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da toplam 6 bin 985 uçak trafiği gerçekleştiğini, 1 milyon 64 binden fazla yolcuya da hizmet verildiğini ifade eden Karaismailoğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda da 6 bin 228 uçak trafiği yaşanırken, 842 bin 567 yolcunun uçakla seyahat ettiğini bildirdi.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu İzmir Adnan Menderes Havalimanı Ankara Esenboğa Havalimanı
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