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Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Hızlı tren seferleri artıyor
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05 Eylül 2022 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 15:53:00

Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Hızlı tren seferleri artıyor

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren sefer sayısının 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarılacağını duyurdu. Yolcu kapasitesi de 5 bin 118 kişi artacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hızlı tren sefer sayılarında düzenlemeye gittiklerini belirterek, "Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz. Ayrıca Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, hızlı tren seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin hızlı trenle tanıştığını vurguladı.

Vatandaşların hızlı trene yoğun ilgisi bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda sefer sayılarında yeniden bir düzenlemeye gittik. Hızlı tren seferlerini 10 Eylül'den itibaren 44'ten 56'ya çıkarıyoruz." bilgisini verdi.

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını toplamda 24'e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10'a, Konya-Ankara arasında 14'e yükseltileceğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Ayrıca Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00'da Eskişehir'den İstanbul'a, akşam saat 20.40'ta İstanbul'dan Eskişehir'e hızlı tren vatandaşlarımıza hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yeni düzenlemeyle birlikte günlük koltuk kapasitesinin Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686'dan 10 bin 584'e ulaşacağını vurguladı. Kapasitenin Konya-İstanbul hattında 3 bin 288'den 4 bin 542'ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796'dan 6 bin 762'ye çıkacağını ifade eden Karaismailoğlu, sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesinin toplamda 5 bin 118 kişi artacağına işaret etti.

Hızlı tren hatlarında bir günde ortalama 20 bin vatandaşa hizmet verdiklerini bildiren Karaismailoğlu, kapasite artırımıyla bunun 25 binin üzerine çıkacağını kaydetti.

"KALKINMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAYAN MEGA PROJELERE İMZAMIZI ATIYORUZ"

Karaismailoğlu, tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yolu yatırım ve hedeflerinde de gelecek dönemin yol haritalarını belirlediklerini belirterek, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'na göre, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8'den 52'ye yükseltileceğini ifade etti.

Yük ve yolcu kapasitesinde artışa gidileceğini aktaran Karaismailoğlu, demir yolunun yatırımlardaki payının da artacağının altını çizdi. Karaismailoğlu, "Kim, ne derse desin, 20 yıldır olduğu gibi milletimizden aldığımız güçle ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan mega projelere imzamızı atıyoruz.

Projelerimizi eleştirenler ön saflarda yer almayı marifet sayarken, biz milletimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Tek derdimiz vatan; ilkemiz çalışmak, hedefimiz daha gelişmiş Türkiye'yi, bölgesinde lider, dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Adil Karaismailoğlu SEFER HIZLI TREN
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