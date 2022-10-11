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11 Ekim 2022 Salı 21:21:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 21:21:00

Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en büyük köprüsünü yaptık

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programnda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili "Dünyada şantiyeler kapatılmışken dünyanın en büyük köprüsünü yaptık." dedi.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Çanakkale'de Assos ve Troya tünellerini bitirdik. 50 dakikalık yolculuk süresi 5 dakikaya düştü. Bu şekilde kaliteli ve güvenli bir yolculuk imkanı sunmuş olduk.

Teknolojinin asfaltın en iyisini yapıyorduk ama peyzaja pek vaktimiz olmuyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini dinledik. Peyzaj mimarlarımız sayesinde bu konuda da güzel sonuç aldık.

Son 20 yılda ülkemizde özellikle mühendislik alanında önemli atılımlar yapıldı. Bunlara üniversite öğrencilerinin de ortak olmasını istiyoruz. Öğrencilerin projelerimize ortak olmalarını istiyoruz. Projelerin vatandaşın hayatını nasıl kolaylaştığını görmelerini istiyoruz.

2053 vizyonumuzu öğrencilere açarak gençlerimizin ufkunu genişletmek istiyoruz. 2053' kadar yapacağımız 190 milyar dolarlık yatırımla ülkemize neler kazandıracağımızı genç arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Mühendislik öğrencileri de bizimle Anadolu'yu gezecekler.

Çanakkale'de bir ulaşım ihtiyacı vardı. Bundan 10 yıl öncesinde başladı çalışmalar. Çanakkale Köprüsü'ne gelene kadar Çanakkale-Malkara Otoyolu da bununla birlikte projelendirildi. 5 yıllık projeyi 4 yılda bitirebilen bir Türkiye var artık. Bu kadar yüksek teknoloji gerektiren bir projeyi 4 yılda tamamlayabilen bir Türkiye var.

Bir bölgeye bir birimlik ulaştırma altyapısı yaptığınızda bölgeye on birimlik fayda sağlamış oluyorsunuz. Bu sayede turizm artıyor, istihdam artıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : bakan Karaismailoğlu Proje yap işlet devret
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