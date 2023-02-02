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02 Şubat 2023 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 17:40:00

Bakan Karaismailoğlu: Dev projelerimizi, devlet aklıyla planlıyor, dünyanın hizmetine sunuyoruz

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milleti hak ettiği yere taşıyacak dev projeleri devlet aklıyla planladıklarını, dünyanın hizmetine sunduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Afyonkarahisar- Şuhut Yolu Açılış Töreni'nde, zaferin, mücadelenin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da 2023'te de Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını hazırlamak için aralıksız çalıştıklarını ve hizmetlere her gün yenisini eklediklerini söyledi.

Dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerektiğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"2023 yılı da çok önemli projeleri tamamlayıp hizmete açtığımız, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümüne ve Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir yıl olacak. Türkiye'yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak dev projelerimizi, devlet aklıyla planlıyor, dünyanın hizmetine sunuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımlarının meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"GÜZERGAHI SICAK KARIŞIM KAPLAMALI BÖLÜNMÜŞ YOL HALİNE GETİRDİK"

Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin önemli kavşak noktası konumunda olduğunu, 20 yıl önce 54 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 11 kat artırıldığını dile getirdi.

Bugün 22 kilometre uzunluğunda, 26 metre genişliğindeki Afyonkarahisar- Şuhut yolu açılışını gerçekleştirerek önemli güzergahta yüksek standartlı bir ulaşım tesis etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızla sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren 22 kilometre uzunluğundaki tüm güzergahı sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirdik. Şuhut ilçesinin başta Afyonkarahisar olmak üzere bölgedeki merkezlere güvenli ve konforlu erişimini tesis ettik. 27 dakikalık seyahat süresini 12 dakikaya indirdik. Bu projemiz tarım ve sanayi faaliyetleri her geçen gün gelişen ilçemizin ve şehrimizin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır."

Türkiye'nin aydınlık geleceği için yatırımlarla eser ve hizmet fırtınası estirmeye devam edeceklerini belirten Karaismailoğlu, Afyonkarahisar-Şuhut Yolu'nun tamamlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Açılış törenine, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler : adil karaismailoğlu afyonkarahisar şuhut yol açılış
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