"Bölgemizin, insanımızın derdi ve sıkıntısı bitene kadar durmayacağız"

Bakan Karaismailoğlu: Bölgemizin, insanımızın derdi ve sıkıntısı bitene kadar durmayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıkmalarından öne çıkanlar...



Bölgemizin, insanımızın derdi ve sıkıntısı bitene kadar durmayacağız

Depremin açtığı yaraları sarmak, yarınlara umutla bakmak ve bölgeyi geleceğe taşımak için çok önemli çalışmaları devam ettiriyoruz

Ayrıntılar geliyor...