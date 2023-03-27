Bakan Karaismailoğlu: Bölgemizin, insanımızın derdi ve sıkıntısı bitene kadar durmayacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bölgemizin, insanımızın derdi ve sıkıntısı bitene kadar durmayacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Bakan Adil Karaismailoğlu'nun açıkmalarından öne çıkanlar...
Bölgemizin, insanımızın derdi ve sıkıntısı bitene kadar durmayacağız
Depremin açtığı yaraları sarmak, yarınlara umutla bakmak ve bölgeyi geleceğe taşımak için çok önemli çalışmaları devam ettiriyoruz
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