"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki öğrenciler için Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadır sınıflar oluşturduklarını belirterek, "Pazartesiden itibaren kampüste eğitime başlayacağız. Kampüsümüze çadır ve konteyner kentlerden servislerle öğrenci taşıyacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kampüsteki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde görevli personelin yoğun çalışma sergilediğini dile getiren Karaismailoğlu, bir taraftan enkaz kaldırdıklarını bir taraftan da çadır kentlerde hizmetlerine devam ettiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, konteyner kentlerde altyapı çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki günlerde çadırlardan konteyner ve prefabrik kentlere geçişin hızlanacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, şehirlerdeki ticari canlılığa önem verdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün şehirlerimizde çarşılar kuruyoruz. Bunların kimisini prefabrikten kimisini konteynerlerden yaparak, buradaki ticari hayatı da canlı tutmaya çalışıyoruz, bir taraftan da pazarlarımız açılıyor. Vatandaşımızın bize güveni tam. Devlet millet el ele bu işlerin üstesinden geleceğiz. Kalıcı konutlarımızın da temelleri hızlıca atılıyor. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutlarımıza transferi gerçekleştireceğiz."

"TAŞIMALI EĞİTİM YAPACAĞIZ"



Deprem bölgesindeki genç ve çocukların eğitiminin önemini de vurgulayan Karaismailoğlu, çadır ve konteyner kentlerde eğitim için sınıflar kurduklarını belirtti.

Karaismailoğlu, Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduklarına işaret ederek, "Burada da özellikle LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan çocuklarımız eğitim almaya başlayacak. Ardından diğer bütün öğrencilerimizin burada hem eğitim almalarını hem de sosyal aktivitelerde bulunmalarını sağlayacağız. Burada ihtiyaç olan her şeyin altyapısı düşünüldü." diye konuştu.

Öğretmenlerin barınma yerlerinin de hazır olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bu kadar zorlu süreçlerin sonucunda eğitim alanında da önemli faaliyetler gösteriyoruz. Pazartesiden itibaren kampüste eğitime başlayacağız. Çadır ve konteyner kentlerden taşımalı eğitim yapacağız. Servislerimiz ile birlikte çocuklarımız eğitimlerini aldıktan sonra yine barınma alanlarına dönecekler." ifadelerini kullandı.