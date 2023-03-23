VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB Liderler Zirvesi başladı
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"
Pelo artık affetmeyecek
Hediye yerine şarkı yaptı
AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca
Kelime-i Tevhid'i ilmek ilmek yazdılar
İnci kefalinin göç yolculuğu uzayacak! Nedeni: Van Gölü'ndeki çekilme
En uzun boylu kadın yeni projeler peşinde
Arama butonuna da reklam!
İmajını yeniledi
‘Küheylan' ayakta alkışlandı
Aşık Veysel'i notalarla andı
Her şey yolunda
5 milyon TL'lik yeni oyuncak
Gecelerde köşe kapmaca oynadılar
Harbiye'den albüme
Yeni ikili
Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli'nde "kararlılık" mesajı
"Alanıma saygı duyan keko seviyorum"
Bayram 'Hadise'si
23 Mart 2023 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 15:45:00

Bakan Karaismailoğlu: Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk. Burada özellikle LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan çocuklarımız eğitim almaya başlayacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki öğrenciler için Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadır sınıflar oluşturduklarını belirterek, "Pazartesiden itibaren kampüste eğitime başlayacağız. Kampüsümüze çadır ve konteyner kentlerden servislerle öğrenci taşıyacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, kampüsteki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde görevli personelin yoğun çalışma sergilediğini dile getiren Karaismailoğlu, bir taraftan enkaz kaldırdıklarını bir taraftan da çadır kentlerde hizmetlerine devam ettiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, konteyner kentlerde altyapı çalışmalarının sürdüğünü, önümüzdeki günlerde çadırlardan konteyner ve prefabrik kentlere geçişin hızlanacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, şehirlerdeki ticari canlılığa önem verdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün şehirlerimizde çarşılar kuruyoruz. Bunların kimisini prefabrikten kimisini konteynerlerden yaparak, buradaki ticari hayatı da canlı tutmaya çalışıyoruz, bir taraftan da pazarlarımız açılıyor. Vatandaşımızın bize güveni tam. Devlet millet el ele bu işlerin üstesinden geleceğiz. Kalıcı konutlarımızın da temelleri hızlıca atılıyor. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde kalıcı konutlarımıza transferi gerçekleştireceğiz."

"TAŞIMALI EĞİTİM YAPACAĞIZ"

Deprem bölgesindeki genç ve çocukların eğitiminin önemini de vurgulayan Karaismailoğlu, çadır ve konteyner kentlerde eğitim için sınıflar kurduklarını belirtti.

Karaismailoğlu, Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduklarına işaret ederek, "Burada da özellikle LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan çocuklarımız eğitim almaya başlayacak. Ardından diğer bütün öğrencilerimizin burada hem eğitim almalarını hem de sosyal aktivitelerde bulunmalarını sağlayacağız. Burada ihtiyaç olan her şeyin altyapısı düşünüldü." diye konuştu.

Öğretmenlerin barınma yerlerinin de hazır olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bu kadar zorlu süreçlerin sonucunda eğitim alanında da önemli faaliyetler gösteriyoruz. Pazartesiden itibaren kampüste eğitime başlayacağız. Çadır ve konteyner kentlerden taşımalı eğitim yapacağız. Servislerimiz ile birlikte çocuklarımız eğitimlerini aldıktan sonra yine barınma alanlarına dönecekler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : adil karaismailoğlu çadır çocuk lgs yks eğitim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX