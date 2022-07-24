Bakan Karaismailoğlu: "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

AA'nın haberine göre, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Üstyapı Başmühendisliği Kontrol Şefliği'ni ziyaret eden Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri kara yolunda yürütülen düzenleme ve genişletme çalışmasıyla ilgili bilgi aldı

Karaismailoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıllık süreçte gerçekleştirilen yatırımlarla ticari ve lojistik faaliyetlerin artırılması için ihtiyaç duyulan altyapıyı sunmanın yanı sıra turizm bölgelerinde titizlikle uygulanan "emniyetli ulaşım, konforlu seyahat" yaklaşımının Kapadokya'da da hayata geçirildiğini belirtti.

Çalışmalarla turizm faaliyetlerinin gelişimine katkı sunulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin doğusu ve batısı arasında, ticari ve kültürel köprü konumundaki Kapadokya, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya uzanan önemli bir hat üzerinde. Gökyüzünü uçan balonların, yeryüzünü ise eşsiz peribacalarının, tarihi, turistik mekanların süslediği Kapadokya'mızı ulusal otoyol hattına bağladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile Aralık 2020'de hizmete açarak otoyol ağımıza eklediğimiz Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya 1230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlamaktayız. Ankara-Niğde Otoyolu ile 317 kilometrelik mevcut kara yolu mesafesini 275 kilometreye indirdik. İki nokta arasındaki ulaşım süresini, 4 saat 14 dakikadan, 2 saat 22 dakikaya düşürdük. Projemiz ile zamandan ve yakıttan yıllık ortalama 1 milyar 628 milyon liralık tasarruf sağlamaktayız."

"AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ"

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 664 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 1714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye yükselttik. Geçit vermeyen dağları 661 kilometreye ulaşan tünellerle aştık. Derin vadileri, 729 kilometrelik köprü ve viyadüklerle geçtik. Toplam kara yolu ağımızı 68 bin 700 kilometreye çıkardık. 20 yılda planlı şekilde hayata geçirdiğimiz eserlerimizle yıllardır süregelen altyapı eksiğimizi giderdik. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yaptığımız projeler, vizyonsuzlara tokat gibi cevabımızdır. Milletimiz çalışanla çalışmayanın, milletinin yanında olanla olmayanın farkında."

"HACI BEKTAŞ VELİ'NİN DE DEDİĞİ GİBİ, 'EN BÜYÜK KERAMETİ ÇALIŞMAK' OLARAK GÖRÜYORUZ"

Ülke genelindeki ulaşım hamlelerinden Nevşehir'in de hak ettiği payı almaya devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Nevşehir'e ulaşım ve iletişim yatırımları kapsamında son 20 yılda yaklaşık 3 milyar lira harcama yapıldığını söyledi.

Nevşehir'e yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolundaki çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Hizmete girmesiyle, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmetini sağlamış olacağız. Bizler, ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin de dediği gibi, 'En büyük kerameti çalışmak' olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesi ile 'Durmak yok, yola devam' ilkesi ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, kara yolu çalışmalarına katılan idareci ve işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Nevşehir Valiliğine geçen Karaismailoğlu, Vali İnci Sezer Becel'den kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.