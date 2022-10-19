VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Tebbun ile görüştü
Bartın'daki maden kazası için komisyon kuruldu
Ömer Çelik: Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
DSÖ, Kovid-19 salgınını 'küresel acil durum' olarak nitelendirmeye devam kararı aldı
Yunus Emre Enstitüsü'nün Güney Afrika'daki iki öğrencisi İstanbul'da sergi açtı
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Bakan Koca: Yaralı maden işçilerinin durumu iyiye gidiyor
"30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık"
Ukrayna yönetiminden Putin'in sıkıyönetim kararına tepki
Hollanda'da Danıştay, İslami okul vakfı yöneticilerini ihraç etme talimatını haksız buldu
ABD'de tamamlanan “Lafarge'ın DEAŞ'a yardım davası” Fransa'da hala soruşturma aşamasında
DSÖ: Uganda'da Ebola salgınında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell "orman" benzetmesi nedeniyle eleştiriliyor
Başkan Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Türk Telekom Network Direktörü Ayhan: Ülke 5G'ye hazır
New York borsası düşüşle açıldı
Kamu personeline nakdi ödeme yapılacak
Maden kazalarını karakutu çözüyor
Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması
Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırılara devam ettik
Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı
"Gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması 81 milyar 922 milyon liraya yükseldi"
Rusya'nın tüm bölgelerinde savaş dönemine yönelik “hazırlık durumu” yükseltildi
19 Ekim 2022 Çarşamba 17:01:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 17:01:00

Bakan Karaismailoğlu: Assos ve Troya tünellerini 1 haftada 53 bin araç kullandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayancık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini bir haftada 53 bin aracın kullandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla hizmete alındığını hatırlattı.

Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yolun, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düştüğünü, ulaşım süresinin 50 dakikadan 5 dakikaya indiğini vurgulayan Karaismailoğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini bir haftada 53 bin aracın kullandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Assos ve Troya tünelleri sayesinde, keskin virajları bulunan Kaz Dağları'nı sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkardıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

Çanakkale'nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir'e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimi, bölünmüş yol haline getirdik. 9,6 kilometre uzunluğunda, '2x2 şeritli', bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, her biri çift tüplü inşa edilen 1693 metrelik Assos Tüneli ve 4 bin 17 metrelik Troya Tüneli de tamamlanarak hizmete sunuldu.
Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu assos tüneli troya tüneli
700 bin liralık anlaşma

700 bin liralık anlaşma
11 günde 33 bin kişiyle buluştu

11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Final kararı

Final kararı
Kasabada yenilik

Kasabada yenilik
Duygusal veda

Duygusal veda
‘Karakterin sesini duymak isterim'

‘Karakterin sesini duymak isterim'
‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi

‘Sıfırıncı Gün' kampa girdi
Ekranları özledim

Ekranları özledim
Fakir erkekle olmaz

Fakir erkekle olmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX