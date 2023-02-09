Bakan Karaismailoğlu: Hatay Havalimanı en geç pazar günü çalışır hale gelecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde Adıyaman'da yaşanan deprem sonrası gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hakikaten çok özverili bir çalışma var burada. Büyük afetin etkilerini azaltmak için cansiperane çalışıyoruz burada. Adıyaman genelinde elektrik sıkıntımızı merkezde yüzde 50 seviyelerine kadar çıkardık, yarın itibarıyla yüzde 70 seviyelerine çıkaracağız. İlçelerimizin bazılarının tamamına elektrik verildi, bazılarına da kısmen verildi. Köylerimizde aynı şekilde yoğun bir çalışma var. Hem havadan iaşe tedariki, lojistik destek veriyoruz. Ulaşabildiklerimize de karadan ulaşıyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN YOĞUN MÜCADELE VERİYORUZ"

Şu anda merkezde 10 binin üzerinde gönüllü var. Bunun içerisinde de 1000 tane profesyonel çalışma arkadaşımız var. Yani 10 binin üzerinde kişi enkaza müdahale ediyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan da vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hem gelen yardımların dağıtılması hem de diğer giderilmesi için yoğun bir mücadele yoğun bir mücadele vermekteyiz.

Yabancı misafirlerimiz de var. Onların uzman ekipleri de burada. Ayrıca 10 binin üzerinde asker ve jandarma bulunmakta bölgemizde. Enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmekte. Yine 500'ün üzerinde iş makinesiyle birlikte hakikaten büyük bir mücadeleyi sergilemeye çalışıyoruz.

Bütün bölgemizdeki Hatay Havalimanı dışındaki bütün havalimanlarımız bölgenin lojistiğinin ana damarını oluşturmakta. Havalimanlarımız koordineli ve sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Özellikle yardımların kargo aracılığıyla gelmesi, havalimanlarımıza istiflenip bölgeye ulaştırılması ve elemanların, uzman arkadaşlarımızın bölgeye intikali için önemli fonksiyon görmekte. Ayrıca bölgeden tahliye olmak isteyen vatandaşlarımıza da havalimanlarımız büyük bir karşılık vermekte.

"BİZ CANIMIZIN DERDİNDEYİZ"

Hatay Havalimanı hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Havalimanımız depremden etkilendi. Havalimanımızın pistinin tekrar kullanılabilir hale gelmesi için yoğun bir seferberlik şeklinde çalışma var. Yapılan çalışmalar sonucunda oluşan hafriyatın alınması gerekiyordu. Bununla ilgili de yine Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nden molozların kaldırılması için bir kamyon ihtiyacı hissedildiğinde buradan talep yapıldı.



Tamamen AFAD'ın kontrolünde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin araçları geldi ve bunlar hafriyatı alıp bölgeden uzaklaştılar. Bu kadar teknik bir konuyu, bu kadar koordineli bir şekilde çalışmayı farklı bir şekilde algılayıp, farklı bir şekilde sunmak ancak Türkiye'deki muhalefete uyan bir durumdur. Maalesef burada biz canımızın derdindeyiz.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, açıklamasında şunları kaydetti;

"İLAVE ARAMA KURTARMA PERSONELİ PLANLANIYOR"

Bugün çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Gece boyu da devam edecek. Sabahları çalışmalar daha da yoğunlaşıyor. İlave arama kurtarma personeli planlanıyor. AFAD Kriz Merkezi'nde bu planlama yapıldı. Aynı şekilde jandarma birliklerimizden de ilave personel buraya intikalleri planlandı.

100 bin kilometrekarelik bir alan etkilendi. 9 saat arayla biri 7,7 diğeri 7,6 büyüklüğünde iki büyük depremle sarsıldık. Dünyada az görülen büyüklükte ve süre olarak da uzun sürdü bu depremler. Hava şartları çalışmaların daha hızlı olmasını özellikle ilk günler zorladı. Şu an hava koşulları ilk günlere göre daha iyi. Fakat hava soğukluğu gece saatlerinde önümüzde etken olarak duruyor. Tüm gücümüzle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın tamamına ulaşmak için bu mücadele veriliyor. Bazen hiç dinlenmeden bazen kısa dinlenmelerle çalışmalar sürdürülüyor.

Şimdiye kadar belli bir noktaya geldik. Daha da yoğunlaştırarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmak. Adıyaman ve ilçelerinde enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz.