26 Haziran 2020 Cuma 12:50:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 12:51:00
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Herhangi bir sıkıntı yok
Kaynak: AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa merkezli depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa merkezli depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "İletişim ve ulaşım alanında hafif bir yoğunluk oldu. Bizim işlerimizi aksatacak herhangi bir sıkıntı yok, kontrolümüz altında." dedi.
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