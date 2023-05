Bakan Karaismailoğlu, 24 TV'de önemli açıklamalarda bulunuyor

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Murat Özer soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu 24 TV canlı yayınında cevaplıyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

TRABZON'DA OTOBÜS KAZASI

Trabzon'da yaşanan trafik kazasına yönelik konuşan Bakan Karaismaioğlu, yaralı sayısının 30'a yaklaştığını açıkladı.

Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması hakkında konuşan bakan Karaismailoğlu, "Evet malesef çok üzücü bir haber aldık. Akçaabat'ta bir otobüs devrildi. 4 vefatımız var 30'a yakın da yaralımız var. Kazanın sebepleri araştırılıyor. Yaralılarımız hastanede. Vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle kazalarla bir daha karşılaşmamak dileğiyle. Programdan sonra da yaralılarımızı hastanede ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'de, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Zigana Tüneli de hayallerin gerçeğe dönüştürüldüğü bir proje. Tamamen yerli ve milli mühendislik çözümleriyle yapıldı. Buna benzer çok kıymetli iş yaptık ve buna benzer çok planımız var." dedi.

ZİGANA'NIN AÇILMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Programın yapıldığı Trabzon'daki mekan hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Oraya gelmeden önce bulduğumuz mekandan bilgi vereyim. Burası 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettiğinde önemli bir yerdi. 1461'den sonra burası normal Kilise olarak kullanılmadı. 1584'te Cami'ye çevriliyor ta ki 1960'a kadar cami olarak kullanılıyor. 1964'te burası müzeye çevriliyor. Müzeye çevrildikten sonra 28 Haziran 2013'e kadar burası müze olarak kullanılıyor. Burası bizim çocukluğumuzda müzeydi ama bakımsızdı. Ama şimdi gördüğünüz gibi tertemiz, aslına büründürülmüş bir şekilde 28 Haziran 2013'ten beri cami olarak hizmet vermeye başladı. Burası Ayasofya mahallesi. Bu arada Trabzon'da da bir Ayasofya olduğunu söylemiş olduk." diye konuştu.

21 yıldır Başkan Erdoğan'ın liderliğinde hayallerin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin Avrupa'nın en uzun, dünyanın sayılı tünellerinden biri olduğunu açıkladı.

Bakan Karaimsailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"21 yıldır hakikaten Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Zigana tüneli de hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir proje. 14,5 km uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu, dünyanın sayılı tünellerinden birisi. Burası tamamen Türk mühendislerinin çalıştığı çok kıymetli bir eser. Teknolojinin en son donanımına kadar akıllı tünel konsepti ile inşa edilmiş. Yapım sırasında yine dünyada ilk defa 14,5 km içerisinde iki tane havalandırma şaftları ile dikey şaftlarla burada işlerin hızlandırılmasına yardımcı olmuş metotlar uygulandı. Burada mevcutta bir Zigana Tüneli var aslında. 1987 yılında rahmetli Turgut Özal zamanında yapılmıştı. Orada da dağları aşarak o tünele ulaşıyor ve dağları aşarak yine aşağı iniyordunuz. O bile zamanında 1987'de yapıldığında o kadar muhteşem bir proje olarak görülmüştü ki vatandaşlar tarafından ama şimdi kotu 1000'e indiriyoruz. 800 metre aşağı alıyoruz kotu ve 14,5 km kesintisiz. Aslında bu eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştıran güzel bir örnek. 1,7 km tek tüp tünel, 14,5 km çift tüp tünelden bahsediyoruz. Burası Trabzon'u Erzurum'a bağlayan oradan bir kolu Gürcistan'a gider bir kolu da Güney'den Habur'dan Basra körfezine kadar iner. Burası yapboz parçaları gibi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane tünellerinin daha önce bittiğini belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bunlar sayesinde uluslararası koridorlar tamamlanıyor. Burası ipek yollarının kesiştiği bir alan. Böyle bir lojistik koridorda böyle kaliteli konforlu bir yol inşa ettiğinizde tabii ki bölgedeki lojistik maliyetler azalıyor. Trabzon Limanı daha ulaşılabilir olduğu için buranın ekonomisine tarımına turizmine katkılar sağlayacak müthiş bir proje. Bu proje, eski yoldan gittiğinizde yaklaşık 1,5-2 saat sürerdi ama o normal şartlarda yapılan bir seyahatti. Kışın siz o süreleri unutun. Biz Erzurum'a gittiğimizde 14 saatte buralarda neler çektiğimizi biliriz." sözlerini kullandı.

Zigana Tüneli sayesinde Gümüşhane'yi olan yolu yarım saate düşürdüklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Sadece seyahat süresi açısından zaman kazancı ayrı, burada akaryakıt tasarrufları hepsi cebimizde kalacak. Burada yaklaşık 300 milyona yakın bir tasarruf elde edeceğiz ve 21 bin ton egzoz emisyon azalmasından çevresel faydalar sağlıyoruz. Burada dediğim gibi tamamen yerli milli mühendislik ile tamamlanmıştır. Yolun tamamı aslında 38 km uzunluğunda ve bunun ağırlıklı kısmı Maçka bağlantıları da var yolun onları da kattığınız zaman 43 km'lik yolun 23 km'si tünelle bağlanmış. Karadeniz'in bu zor coğrafi koşullarında imalat yaparken viyadük ve tünellerden vazgeçemiyorsunuz. Biz de bu imalatlarla dağları vadileri ortadan kaldırıyoruz. Bu tamamen öz kaynaklarla yapıldı. Yani, buradaki finansal modellerin seçilmesi açısından da bu konu çok önemli." dedi.

Türkiye'de yapılan projelerinin yanında sonraki projeler için de plan yapıldığını ifade eden Bakan Kraismailoğlu, "Bir taraftan Çanakkale köprüsü gibi dünyanın enlerinin barındıran bir proje fizibilitesi uygun olduğu için kamu özel işbirliği yapılarak, ilave bütçeler bizim genel bütçemize katkıda bulunarak, bu projeler biterken onun yanında Anadolu'nun çok farklı noktalarında da lokal projelerde bitirilerek ülkemize kazandırılıyor. Bu hem yapım planlaması hem fayda planlaması hem de finansal planlama açısından Türkiye'nin dört bir tarafında projelerimiz planlanırken bunlar düşünülüyor." şeklinde konuştu.

Eski Türkiye'de yarım bırakılan projelere vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, "Bolu dağı tüneli hikayeleri vardır. Tam 17 yıl bitmedi ve o tünelin uzunluğu sadece 3 km'dir. 17 yılda bitmeyen 3 km'lik tünel bugüne geldiğimizde 5 yılda biten 14,5 km uzunluğunda bir tünel. İşte yeni Türkiye ile eski Türkiye'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Bakın bu proje bitecek artık Zigana'da bir tünel konuşulmayacak, yol konuşulmayacak. Gençlerimiz inovasyon konuşacak. Artık üretim nasıl artırılır, turizm nasıl geliştirilir bunları konuşacağız. Türkiye'nin her tarafı aynı şekilde. Buna benzer çok kıymetli çok iş yaptık ve çok büyük planlamalarımız var." ifadelerini kullandı.

"Bu vizyon meselesidir. 20 yıl önce Türkiye'deki ihracat rakamı 25 milyar dolardı, o rakamda da kalabilirdik. Aynı vizyonsuzlar Sabiha Gökçen için ne demişlerdi buraya havalimanı yapacağınıza gidin Tuz gölüne alabalık tesisi yapın demişlerdi. Şimdi o alabalık olmasaydı günde 100 bin yolcu nasıl seyahat edecekti, günde 600 uçak nasıl inip kalkacaktı. Diğer projeler de öyle. Biz günü birlik değil soğanı patatesi de karşılayacağız o da bizim görevimiz ama onu ekonomik şekilde sunmak için bu yatırımları yapmak zorundayız." diyen Bakan Karaismailoğlu, alt yapı olmadan ülkenin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Muhalefetin soğan siyasetine tepki veren Bakan Karaismailoğlu, "Soğanı üretiyorsunuz onun üretimdeki lojistik maliyetini düşürmek için bu da size lazım. Soğanın yanında bu ülkenin sanayileşmesi lazım onun için de bu alt yapı gerekiyor. Türkiye 21 yıldır bu alt yapı sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi oldu." diyerek, Türkiye'nin milli gelirinin arttığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bir bölgeye bir birimler ulaştırma yatırımı yaptığınızda üretime tam 10 katı etkisi oluyor. Siz bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşım sağlarsanız o bölgenin yatırımcısı daha hızlı geliyor. Ulaşılabilir olduğu için o bölgeye yatırım geliyor, istihdam artıyor. Osmangazi köprüsü yapıldığı için her gün binlerce servis aracı Kartal Pendik, Tuzla'dan Yalova'ya Bursa'daki OSB'lere gidiyor. Bu yol yapıldıktan sonra Yalova'daki OSB'lere bakıyoruz, üretimdeki artışlara bakıyoruz. Turizmdeki yatak sayısına baktığınızda katlanarak gidiyor bunlar. Sonuçta bu ülkenin büyümesi uluslararası ihracat rakamın artması bu uluslararası lojistik koridorlara yön vermemiz için bunlar gerekiyor. Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yaptığı için önünü açmıştır. Osmangazi Köprüsü mesela bakınız 1,48 milyar dolarlık maliyeti vardır. Ama tasarruf ve yatırım miktarıyla kazancınıza baktığınızda sadece 6 yılda 1,7 milyar dolarlık kazanç sağlamıştır. Bayramın 3. günü Osmangazi Köprüsü'nden 102 bin araç geçmiştir. Hazineye de katkısı oluyor ama hepsinden önemlisi bu köprü olmasaydı yüzde 95'ini gerçekleştiremeyecektiniz. Bunun alternatifi feribottu istediğiniz kadar feribot koy günlük geçirebileceğiniz araç sayısı 5 bin civarındadır. Hele hele bayram ertesi bayram sonrası anlatılamaz. Çileli yolları 5 dakikada karşıya geçiyorsunuz. İşte devlet olmanın gerekliliği burada devreye giriyor. Bunu gördünüz, önümüzdeki 3 yıl-5 yıl sonra böyle bir trafik gelecek ve bunu karşılamak için benim bu yatırımı yapmam gerekiyor diye düşünüp yaptığınızda ülkenin önünü açıyorsunuz bu şekilde. Bu Osmangazi Köprüsü'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hepsinde böyle. Bunlar öyle 3-5 yıllık fizibiliteler için değil uzun soluklu çalışmalardır bunlar."

"AK PARTİ ÖNCESİ BÜTÜN YOLLAR GÜVENSİZDİ"

Bakan Karaismailoğlu, iktidarda oldukları dönemde karayollarında 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyleyerek, bunun yanında 68 bin km de tek yol yaptıklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti iktidara geldiğinde ve onlar da son derece güvensiz ve kalitesiz yollardı. Onlar da yenilendi. Bakın bu yolların sayesinde her yıl akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Zamandan tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz kısalan yollar sayesinde. Trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Bu da her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın hayatı demektir. Devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor AK Parti 21 yıldır. Siz hatırlayın bundan 15-20 yıl önceki bayram haberlerini. Televizyonlarda başka haber yoktu katliam haberlerinden başka. Her yerde trafik canavarı resimleri vardı. Ben 1995 yılında İstanbul'da işe başladığımda burada otobüsten başka ulaşım aracı aklımıza gelmezdi. Uçağın sadece sesini duyardık. 20 yıl önce Türkiye'de uçakla seyahat eden sayısı 30 milyondu yıllık, şu anda 210 milyon. Onları da ulaşılabilir yaptık, onları da ekonomik bir hale getirdik. Bunlar hakikaten milletimizin hayatını kolaylaştırdı, yaşamına konfor kattı. Herkes Diyarbakır'a, Trabzon'a, Hakkari'ye sabah gidip akşam dönebiliyor. Şimdi dönersek patates soğan muhabbetine böyle bir şey olabilir mi? Bunu diyen insanlar komik komik vaatlerde bulunuyorlar bir taraftan da. Bunların verdiği sözleri de çok iyi hatırlıyoruz. Bunlara vatandaşımız büyük bir fırsat verdi. Büyükşehir belediyeleri verdi bunlara hizmet yapsınlar diye. Hiç vatandaşın hayatını kolaylaştırdıkları bir hizmetlerini duydunuz mu?"

