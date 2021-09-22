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22 Eylül 2021 Çarşamba 10:12:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 10:12:00

Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı

Kaynak: NTV

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, trafiğin olmadığı bir günde 30 dakikalık yolun 6 dakikada geçilebileceğini söyledi.

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyet ile köprünün 'kedi yolu'nu kullanarak Asya'dan Avrupa'ya yürüdü.

Gelişme sonrası NTV canlı yayınında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, köprü geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

"30 DAKİKALIK YOLU 6 DAKİKADA GEÇECEK"

Bakan konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Mevcut geçişler, gemi ve feribotla sağlanıyor. Gemiyle 30 dakikanın üzerinde bir geçiş süresi var. Tabi bu süre gemiye bindikten sonra. Hele hava bozuk olduğu zaman, buranın havası rüzgarlı ve sisli oluyor gemiler kalkamıyor, bekliyorlar. Şu anki mevcut gemi tarifesine göre 85 lira ücret alınıyor sadece otomobilden ve şoförden. Yolcudan da ayrı bir ücret alınıyor. Köprü açılış ücreti, açıldıktan sonra 15 euro olacak. Trafiğin, kuyruğun olmadığı bir günde 30 dakikalık yolu 6 dakikada geçecekler. Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor."

Etiketler : Çanakkale Deniz Zaferi 15 euro Bakan Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü
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