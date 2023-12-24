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Bakan Kacır'dan Çin ziyareti dönüşü önemli açıklama: "Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"
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24 Aralık 2023 Pazar 21:49:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 21:49:00

Bakan Kacır'dan Çin ziyareti dönüşü önemli açıklama: "Türkiye, yatırımlarla büyüyecek"

Kaynak: AA

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Gerçekleştirdiği Çin ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek" açıklamalarında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin ziyaretlerinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüştüklerini ve 7 şirketi ziyaret ettiklerini belirterek, "Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tamamladığı Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ziyaretlerinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüştüklerini ve 7 şirketi ziyaret ettiklerini bildiren Kacır, son gün Shenzen'de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD Başkanı Wang Chuanfu ve ekibiyle bir araya geldiklerini, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve yakın diyaloğu sürdüreceklerini aktardı.

"TÜRKİYE, YATIRIMLARLA BÜYÜYECEK"

Kacır, Türkiye'deki AR-GE merkezinde 1000'den fazla çalışanı bulunan Huawei'de ise yeni nesil mobilite ve enerji çözümlerine şahit olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Son durağımız Gouangzhou'da merkezi bulunan, yılda 2,5 milyon araç üreten GAC firmasıydı. Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları ülkemizde yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek."

Etiketler : ÇİN BAKAN KACIR SANAYİ VE TEKNOLOJİ
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