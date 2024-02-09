Gezeravcı: ISS'e ulaşan 22 devlet arasında en serisi Türkiye oldu

Gezeravcı: ISS'e ulaşan 22 devlet arasında en serisi Türkiye oldu

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gezeravcı: Planlı görevin üzerine fazladan 6 gün kalma imkânımız oldu. Bizim için büyük bir şanstı. Faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu.

Gezeravcı: Uzaydayken yapmış olduğumuz deneylerimizin bize teslim edilmesini bekliyoruz

Bakan Kacır: Belki astronotlarımızı uzaya taşıyacak roket sistemlerimizi geliştirecek, uzay istasyonu kuracak bilim insanları yetişecek. Emin olun her biri Alper Gezeravcı'dan ilham almış olacaklar

Gezeravcı: Devletimizin bu noktadaki güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk