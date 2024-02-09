Gezeravcı: ISS'e ulaşan 22 devlet arasında en serisi Türkiye oldu
Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gezeravcı, 'Devletimizin bu noktadaki güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk' dedi.
Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gezeravcı: Planlı görevin üzerine fazladan 6 gün kalma imkânımız oldu. Bizim için büyük bir şanstı. Faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirme şansımız oldu.
Gezeravcı: Uzaydayken yapmış olduğumuz deneylerimizin bize teslim edilmesini bekliyoruz
Bakan Kacır: Belki astronotlarımızı uzaya taşıyacak roket sistemlerimizi geliştirecek, uzay istasyonu kuracak bilim insanları yetişecek. Emin olun her biri Alper Gezeravcı'dan ilham almış olacaklar
Gezeravcı: Devletimizin bu noktadaki güçlü iradesi, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonu ile ISS'e ulaşan 22 devletin arasında en seri bir şekilde bütün gereklilikleri sağlayarak oraya ulaştırabilen devlet olduk
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