Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tesla ile SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın "halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade ettiğini. Türk İHA'larına yönelik dünyadaki ilginin farkında olduğunu teyit etti" bildirdi. Ayrıca Musk, Türk İHA'larına yönelik ilginin farkında olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, Türkiye'nin teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, Türkevi'ndeki programda, Başkan Erdoğan'ın Musk'ı Türkiye'de yatırıma davet ettiğini belirtti.

Kacır, Erdoğan'ın "Togg ile Türkiye'nin elektrikli araç üretimine adım attığını, Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğunu" söylediğini vurgulayarak, "Elon Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti." açıklamasını yaptı.

Musk'ın aynı zamanda "Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla çalışmayı ve Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini" ilettiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünyanın en başarılı ülkesi, yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden biri olduğumuzu anlattı. Geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını söyleyen Musk, Türk İHA'larına yönelik dünyadaki ilginin farkında olduğunu teyit etti."