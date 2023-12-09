Bakan Kacır: Türkiye insanlık umudunun adeta kalesidir

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fuar vesilesiyle kitapseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, fuara 80'i aşkın yayınevinin katıldığını, yaklaşık 2 milyon kitabın okurlarla buluştuğunu söyledi.

Türkiye genelinde belediyelerin, kitap fuarları konusunda son derece başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Kacır, eserlerin bu etkinlikler sayesinde, ülkenin her köşesinde kitapseverlere ulaştığını söyledi.

Kacır, medeniyet tarihinde eserleriyle ruha dokunmuş, hayata yön vermiş ve bu sayede ölümsüzleşmiş sayısız yazarın bulunduğuna dikkati çekerek, bugünün baskın düşünce tarihi okumaları Batı merkezli bir tarih anlayışını dayatma çabasında olsa da insanlığın ortak birikiminin farklı medeniyetlerin çabaları ve katkıları üzerine inşa edildiğini belirtti.

İnsanlığın düşünce ve felsefe birikiminin yüzyıllarca doğuda canlılığını sürdürdüğünü ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Hiç şüphe yok ki, devletler tarihimizdeki muvaffakiyetlerimiz, medeniyet tarihimizdeki bu parlak dönemden bağımsız değildir. Zengin düşünce ve bilim iklimi olmaksızın bir medeniyetin yükselişi mümkün olamayacağı gibi kuvvetini ve etkisini sürdürmesi de imkansızdır. Bizzat kendi tarihimiz ve insanlık tarihindeki nice örnek bize bu hakikati gösteren nice tecrübeyle doludur. O vakit, insanlık ailesinin adeta bir çıkış yolu aramakta olduğu bu çağda, muhakkak düşüncenin zenginliğine, bilimsel çalışmaların bereketine yeniden sarılmak zorundayız."

Tıpkı tarihte olduğu gibi ancak merhamet ve adaletle yükselen bir medeniyetin ışığında gelişen bilim ve teknolojinin insanlığa iyilik getirebildiğini dile getiren Kacır, "Şahitlik ediyoruz ki, ahlaki zeminden ve değerlerden yoksun toplulukların bilimde ve teknolojide ortaya koydukları, belki bir ilerleme zannedilse de hakikatte insanlığın tekamülünü değil, yok oluşunu beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, TARİHTEN BU YANA TAŞIDIĞI MEDENİYET MİSYONU İLE İNSANLIK UMUDUNUN ADETA KALESİDİR"



Bakan Mehmet Fatih Kacır, insanlık tarihinin yeni ve keskin bir dönemeçten geçmekte olduğunu, herkesin bunu bildiğini ama henüz pek kimsenin yüksek sesle seslendirmediği söyledi.

Kacır, sıcak ve soğuk savaşların geride kalmasının ardından, insanlık ailesinin daha olgun bir seviyeye erişeceği, çatışmaların sönümleneceği, liberal kapitalist düzenin herkesçe kabullenileceği ve her yere refah dağıtacağı gibi varsayımların hızla geçerliliğini yitirdiğini belirterek, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan neredeyse hiçbir müessesenin fonksiyon icra edemediğinin gün yüzü gibi ortaya çıktığını ifade etti.

Bakan Kacır, güçlünün hakkının korunurken, gerçek hak sahibinin ezildiği; doğada en vahşi kabul edilen canlılarınkinde dahi görülmeyecek çarpıklıkta hukuksuzluklar yaşandığını belirterek, hukuksuz dünyanın ömrünün uzun olmayacağını ancak insanlığın canını ne kadar yakacağını tahmin etmenin ise pek kolay olmadığını ifade etti.

Bütün bu hukuksuzlukların ivmesinin bilim ve teknolojide ilerleme ile yükseldiğine dikkati çeken Kacır, konuşmasını şöyle sürdü:

"Yıkıcı teknolojilerde dönüşüm rüzgarı hiç olmadığı kadar hızlı esiyor. Yapay zekanın, biyoteknolojinin ve kuantumun bir arada ortaya çıkaracağı etkinin ölçeğini kestirmek çok zor. İnsani değerlerden yoksun güçlerin elinde olduklarında insanlığın sonunu getirme potansiyeli taşıdıkları da acı bir gerçek. Belki iç karartıcı bu tabloda, yer yüzünde bir umut ışığı parıldıyorsa eğer, inanın bu Türkiye'mizin ışığıdır. Yüzyıllar sonra yeniden bilim ve teknolojide iddia kazanmış, savunma teknolojilerinde mucize sayılabilecek başarılara imza atabilmiş ve yeryüzünde adalet ve merhameti hakim kılmayı amaç edinmiş bir Türkiye, tarihten bu yana taşıdığı medeniyet misyonu ile insanlık umudunun adeta kalesidir."

TÜBİTAK, bilim yayınlarıyla milletin, özellikle gençlerin ve çocukların düşünce yolculuklarında yol arkadaşlığı yaptıklarını kaydeden Kacır, "Popüler bilim yayınlarımızdan, Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerimize, Bilim Genç dijital yayınlarımızdan bilim fuarları, bilim şenlikleri, bilim söyleşileri ve bilim merkezlerine, işimiz gücümüz bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturmak." ifadelerini kullandı.

Gelecek aylarda Bahçelievler Bilim Merkezi'nin açılışını Bahçelievler Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceklerinin müjdesini veren Kacır, bilim merkezinin şimdiden Bahçelievler'e ve İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bakan Kacır, TÜBİTAK yayınlarının da 17 Aralık'a kadar sürecek olan Bahçelievler 2. Ulusal Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşacağını sözlerine ekledi.