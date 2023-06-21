VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Soyer'den Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi... "Zafer değil yenilgi öğretir"
Romanya'nın en büyük petrol rafinerisi yandı
Kadıköy'de film gibi kovalamaca... 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Erenler Belediye Başkanı Kılıç son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşlarına hakim olamadı
21 Haziran 2023 Çarşamba 20:47:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 20:47:00

Bakan Kacır, Togg gibi 12 yeni vizyon projesini açıkladı

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile ilk 10 ekonomiden biri olma hedeflerini anlatırken, Togg gibi 12 yeni vizyon projesini de hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile ilk 10 ekonomiden biri olma hedeflerini anlatırken, Togg gibi 12 yeni vizyon projesini de hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bakan Kacır, Sanayi sektörünün, ülke kalkınmasının lokomotifi olduğunu belirterek,

"Örneğin TOGG, ülkemizin yeni nesil sanayi politikasının somut örneği oldu. Uçtan uca kamu himayesinde gerçekleştirilen bir özel sektör girişimi oldu. Dolayısıyla gelecekte ülkemizi, Lider Milli Teknoloji Girişimleri olan 5G Haberleşme Teknolojileri, Batarya, Güneş Enerjisi Teknolojisi, Rüzgar Enejisi, Yüksek Hızlı Tren, Uçan Akıllı Mobilite, Biyoteknolojik İlaçlar, Akıllı Tıbbi Cihazlar, Endüstriyel Robotlar, Yeni Nesil Uydu Girişimi, Çip Teknolojisinin gelişimi, Teknolojik Gıda Girişimi ve Finansal Teknolojilerde, Türkiye'yi,en az 12 TOGG ile tanıştırabiliriz" dedi.

Etiketler : mehmet fatih kacır Togg İSO
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
Danimarka'da moral depoluyor

Danimarka'da moral depoluyor
Emekli komedyen

Emekli komedyen
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Sertab enerjisi

Sertab enerjisi
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX