Bakan Kacır, Togg gibi 12 yeni vizyon projesini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi ile ilk 10 ekonomiden biri olma hedeflerini anlatırken, Togg gibi 12 yeni vizyon projesini de hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Bakan Kacır, Sanayi sektörünün, ülke kalkınmasının lokomotifi olduğunu belirterek,

"Örneğin TOGG, ülkemizin yeni nesil sanayi politikasının somut örneği oldu. Uçtan uca kamu himayesinde gerçekleştirilen bir özel sektör girişimi oldu. Dolayısıyla gelecekte ülkemizi, Lider Milli Teknoloji Girişimleri olan 5G Haberleşme Teknolojileri, Batarya, Güneş Enerjisi Teknolojisi, Rüzgar Enejisi, Yüksek Hızlı Tren, Uçan Akıllı Mobilite, Biyoteknolojik İlaçlar, Akıllı Tıbbi Cihazlar, Endüstriyel Robotlar, Yeni Nesil Uydu Girişimi, Çip Teknolojisinin gelişimi, Teknolojik Gıda Girişimi ve Finansal Teknolojilerde, Türkiye'yi,en az 12 TOGG ile tanıştırabiliriz" dedi.